„Ha Diana ma is élne, nagyon büszke lenne a fiaira, hogy így megtalálták a saját hangjukat”

Erről Sára yorki hercegné beszélt.

Sarah Ferguson, azaz Sára yorki hercegné adott interjút a People magazinnak, ő egyébként hosszú ideig volt András herceg felesége, így kívülről-belülről jól ismeri a brit királyi családot.

Gyerekkori barátok voltak Diana hercegnével, most azt mondja, ha a walesi hercegné ma is élne, bizonyára nagyon büszke volna fiaira és azok feleségeire.

Nagyon-nagyon büszke lenne a fiaira és azok feleségeire. És épp úgy imádná az unokáit, mint én. Az én lányaimat is imádta, a fiairól nem is beszélve. Ők jelentették neki a mindent. Ha most itt ülne mellettem, tudom mit mondana: »Büszke vagyok a fiaimra, és arra, hogy olyan csodás nőket találtak maguk mellé, mint Katalin és Meghan. Mindegyikőjüknek megvan a saját hangjuk.«. Én magam is hálás vagyok neki, mert megtanított, hogyan kezeljem a nyilvánosságot. Bátor volt, csodás időket töltöttünk együtt

– idézte fel a régi időket Sára yorki hercegné, aki egyébként annak ellenére is megtarthatta rangját, hogy elvált András hercegtől.