Ha évente már tízszer sincs szex

Senki nem tervezi azt, hogy szex nélküli kapcsolatban fog élni, hacsak nem aszexuális. A többség nem az, mégis bekövetkezhet, hogy évek múlva ott találjuk magunkat, hogy idejét sem tudjuk, mikor volt szex az életünkben. Sok oka lehet annak, hogy elmaradtak az együttlétek, de egymás hibáztatása helyett csapatként együttműködve tehetünk azért, hogy változtassunk a helyzeten. Öt lépésben segítünk, ezek nagy része a megfelelő kommunikációra épül. Sajnos a szexuális életről való beszélgetés nem úszható meg, cserébe valami jó is kisülhet a dologból.

Senki nem tervezi, hogy szexmentesen él egy kapcsolatban

A legtöbb párkapcsolatban, házasságban magától kialakuló folyamat, hogy el-elmaradnak a szexuális együttlétek. Eleinte előfordulhat, hogy maga az aktus marad el és orális szexből lesz több, aztán az is apránként megszűnik. Ilyenkor az történik, hogy a szex mint rendszeres szokás eltűnik az életünkből, ez az a tevékenység ami nagyon könnyen kerül a napi tennivalók listájának legaljára. A probléma csak az, hogy minél több időt töltünk el szex nélkül, annál könnyebben megy az élet szex nélkül – hozzászokunk. A mindennapokban pedig csak azt vesszük észre, hogy idejét se tudjuk, mikor volt szex, csók vagy randi –bármi, ami a két ember kapcsolatában a legelején megvolt.

Örök kérdés, hogy mikor következik be az időszak, amikor oda kell figyelni, hogy több legyen a szexből. Nagy általánosságban érdemes úgy számolni, hogy amennyi szex a párkapcsolat első időszakában volt, annak körülbelül a fele az a mennyiség, ami évek múlva is jó, ha megmarad. Ha tehát egy pár a kapcsolat elején heti egyszer csinálta, akkor ha kéthetente egyszer van szex öt év múlva, az teljesen rendben van. Akkor is, ha a két fél közt van eltérés a szex kívánt mennyiségét illetően. Az azonban nem jó, ha csak ünnepnapokon van szex, ahogy az sem jó, ha hónapok kihagyása után nem tudjuk visszavezetni a szeretkezést az életünkbe. Előbb vagy utóbb hiányként jelenik meg, és sok esetben sajnos válóok lesz belőle. Senki sem tervezi ezt a forgatókönyvet, egyszerűen csak megtörténik.

Vanessa Marin szexuálterapeuta a weboldalán ötlépéses programot javasol megoldásként, férjével közösen készített videójában pontosan elmondja a visszautat a kiegyensúlyozott szexuális élethez. Csak egyetérteni lehet vele, hiszen kiemeli azt a két legfontosabb dolgot, ami a szexmentes élethez tartósan hozzájárulhat: a szégyenérzetet, hogy ez nincs már a kapcsolatban, illetve a nyomás érzését, hogy ez olyasmi, amit muszáj lenne csinálni. A két említett érzést sok férfi és nő tapasztalja a házasságában, párkapcsolatában, és ők azok, akik számára a hogyan a következő kérdés.

Első lépés: mit akarunk a szextől, mi az, ami hiányzik?

Sokféle oka lehet annak, ha nincs szex a kapcsolatban, ilyenek például a betegségek, a sértések, a mentális problémák, a gyógyulás egy korábbi szexuális traumából, a terhesség, gyerekek születése, párkapcsolati gondok, anyagi problémák, de ilyen a gyász, a veszteség is. Ezek olyan tényezők, amik szorongást, tartós stresszt alakíthatnak ki, ami együtt járhat alvásproblémákkal, például az alvás hiányával. Azok, akik szexmentesen élnek a kapcsolatukban, biztos, hogy szembenéznek azzal, hogy szégyellik a problémát. De ha végiggondolják, mi minden hátráltatja a szexet a hétköznapokban, ráébredhetnek arra, hogy rengeteg párnál fordulhat elő a problémakör.

Vanessa Marin azt javasolja, először is vizsgáljuk meg, hogy mennyire van bennünk szégyenérzet, és ha van, igyekezzünk elűzni ezt az érzést. Például azzal, hogy végiggondoljuk, mennyi hátsó ok vezetett a szexmentes élethez. Ezek után pedig gondoljuk végig azt is, mi az, ami hiányzik a szexben, milyen típusú intimitást szeretnénk megosztani a partnerrel? A saját érzéseinket kutatva közelebb kerülhetünk a megoldáshoz.

Második lépés: ismerjük be, hogy szexmentesen élünk, merjünk erről beszélgetni egymással

A szexről beszélni igen nehéz lehet, akkor is, ha sok éve együtt vagyunk valakivel. A kommunikáció azonban a jó szexuális élethez elengedhetetlen, de csak akkor, ha olyan módon közelítjük meg, hogy az építő legyen és ne romboló. Fontos leülni és megbeszélni, milyen érzések hiányoznak, de úgy, hogy a partner azt érezze, a kapcsolatteremtés hiányzik a szeretkezésen keresztül, nem pedig a szex számszerűsítve, vagy éppen, hogy hányszor, hogyan kellene csinálni. Ha elkezdünk számolgatni, és belemegyünk ebbe, könnyen romboló hatást érünk el: máris arról lesz szó, hogy ténylegesen hogy volt, hányszor volt és kinek van igaza. Márpedig a kinek van igaza vita a legutolsó, aminek elő kellene jönnie akkor, ha a szexről van szó.

A beszélgetés közben mindketten úgy közelítsük meg a témát, hogy ne mi ketten legyünk egymás ellen, hanem úgy, hogy egy csapat vagyunk,

az ellenfél pedig a szexmentes élet, amivel le kell számolni a közös jó érdekében. Sok pár a szexuális élet gondjai miatt ellenséget lát a másik félben, nem pedig azt a partnert, akivel képes megoldani a gondokat. Nem kell egymással harcolni, nem szabad, hogy erről szóljon a szexről való beszélgetés.

Harmadik lépés: beszélgessünk arról, mik azok a tényezők, amik hozzájárultak a szexmentes élethez

A közös, építő beszélgetést folytassuk azzal, hogy megkeressük, mi minden okozhatta, hogy szex nélkül élünk együtt. A közelmúltból és a távoli múltból is fontos elővenni mindent, ami eszünkbe jut. A hormonális problémák, prosztatagyulladások, felfázások is fontosak ilyenkor, hiszen ezek is hozzájárulhattak ahhoz, hogy elmaradtak az együttlétek. Ebben a beszélgetésben is fontos, hogy ne származzon belőle vita. Könnyen szóba kerülhet, hogy ki mit tett a szexért, mikor mivel próbálkozott – ezek sajnos nehéz érzések, lehet, hogy harag vagy sértettség van bennünk miattuk. De ha ezen nem tudunk túllépni, és a jövőre koncentrálni, ha elveszünk a múlt hibáinak részletezésében, akkor nehéz lesz együtt tovább haladni. Fontos, hogy ne bántsuk meg egymást, hallgassuk meg a másikat, és koncentráljunk a megoldásra.

Negyedik lépés: tegyük az első helyre a párkapcsolatot!

A megoldás pedig az, hogy időt szánunk egymásra, arra, hogy – akárcsak a kezdeti időszakban – most is töltsünk több időt együtt. A hétköznapi teendők listáján legyen első helyen a párkapcsolat, és igyekezzünk minden mást a közös életünkben ehhez igazítani. Vásároljunk mosogatógépet, szárítós mosógépet, vagy éppen kérjük bébiszitter segítségét. Tervezzünk közös, hosszú hétvégéket gyerekek és állatok nélkül. A gyerekeket pedig félórával hamarabb fektessük le este – ez csak pár ötlet, de ez a fajta gondolkodás legyen a kiindulópont. Ha az anyagiak miatt nehézséget okoz a közös időtöltés kialakítása, tegyük fel magunknak a kérdést: mennyi pénzt ér meg, hogy ne hagyjuk elveszni a közösen kialakított életünket, a családunkat?

Az is jó, ha hetente szánunk egymásra legalább két estét, amikor összebújva netflixezünk, azonban a sorozatnézés nem feltétlenül nevezhető közösen töltött minőségi időnek. Ehelyett inkább akkor válasszunk más helyszínt (akár a kertet), vagy alkossunk házimozit a nappaliban, készítsünk hozzá popcornt, tehát alakítsuk úgy ki a közös estéket együtt, hogy minden más legyen, mint a megszokott mindannapokon. Készüljünk rá, tervezzük meg, szervezzük meg, ettől lesz jó. Ha ezt sikerül szokássá alakítani, akkor ezek a kicsi randik erősíthetik a kapcsolatot. Ezzel tudjuk megalapozni a szexuális életet.

Ötödik lépés: kisebb léptekkel közeledjünk egymáshoz, napi szinten

Senki ne várja el, hogy már a második közös randin újra lesz szex, és az olyan jó lesz, mint ahogy elképzeli. Rendkívül nehéz és furcsa érzés újrakezdeni a kapcsolatban úgy a szexet, hogy az régen volt már. Mindenkinek nehéz lehet, éppen ezért a közös időtöltéseken legyen több érintés, több csók, több tartalmas beszélgetés (ne a gyerekekről és a mindennapokról, és ne is a politikáról vagy egyéb vitaindító témáról). Idegen érzés lesz újra elkezdeni csókolózni, de ez az érzés normális.

Ismét el kell kezdeni randizni, és ezzel együtt a legfontosabb, hogy ne érezzük magunkat nyomás alatt a szex miatt.

A minőségi együttlét legyen a fontos, a randik célja ne a szeretkezés legyen, és ne is csak azért akarjunk a másikkal bármit csinálni, mert szexet várunk cserébe. Ez sajnos rombolja a szexuális életet, a nehezedő nyomás pedig kudarcélményeket idézhet elő. Úgy közelítsünk egymáshoz, akárcsak tinédzserként: mindig kisebb léptekkel, csókcsatákkal, sok előjátékkal. A rendszeres randikkal könnyen szokássá válnak a csókok, az érintések, és így magától bekövetkezik a szexuális élet változása is. Amennyiben valamilyen szexuális diszfunkció okozza a szexmentes kapcsolatot, úgy muszáj szakemberekhez fordulni, szakorvosokhoz vagy tanácsadókhoz, terapeutákhoz.

