Soha nem késő: 78 évesen diplomázott le a dédnagymama

Újabb példa mutatja, hogy sosem késő belevágni valami új dologba. A 78 éves Vivian Cunningham múlt héten vehette át diplomáját az alabamai Samford Egyetemen – írta meg a történetet a Today. Cunningham korábban majdnem 30 évig dolgozott gondnokként, később pedig egy postázót vezetett, ahonnan 1992-ben vonult nyugdíjba. Nyugdíjas éveiben először egy jogi asszisztens képzést végzett el, majd úgy döntött: belevág az egyetemi képzésbe is, és diplomát szerez.

A dédnagyinak két gyereke, három unokája és három dédunokája van, a népes család teljes vállszélességgel támogatta őt a hat évig tartó tanulásban. Persze az út nem volt könnyű, többször gondolt rá, hogy feladja. Az esti iskolában minden diáktársa fele annyi idős volt, mint ő, és a járványidőszak is megnehezítette a dolgát, mivel nem igazán értett addig a számítógepekhez.

A nagyi mindenkit motiválni szeretne történetével, a diplomaosztón pedig ezeket a szavakat osztotta meg:

