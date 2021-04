Szabadult a lányokat pincében rejtegető szkopini rém, és máris „foglalkozna” egykori áldozatával

Tizenhat év elhagyhatta a börtönt Viktor Mohov, aki 2000 szeptemberében a pincéjébe zárt két fiatal lányt, és közel négy éven át ott tartotta őket, ezalatt számtalanszor megerőszakolta áldozatait. A szkopini rém néven ismert férfi márciusi szabadulása óta interjúkat ad – és élénken érdeklődik egykori áldozata iránt.

A munka hőse

Viktor Vasziljevics Mohov 1950. június 22-én született a rjazanyi területen található Szkopinban. Nem volt boldog gyerekkora: tekintélyelvű nevelésben részesült, apja ivott. Az iskola után esztergályostanonc lett, majd egy technikum elvégzése után autóalkatrész-gyárban dolgozott lakatosként: többször is oklevéllel ismerték el munkáját, szakmai versenyeket nyert, a Wikipédia szerint 1991-ig a kommunista párt tagja volt.

A szerelmi élete kevésbé volt sikeres. 1970-ben megnősült, mindössze három hónapig tartott a házassága. A Moszkovszkij Komszomolecnek szabadulása adott interjújában azt mondja, nagyjából egy évet voltak együtt Galinával, akivel a munkahelyükön ismerkedtek meg. A nőről úgy nyilatkozott, hogy rossz természete volt, egyúttal ribancnak nevezi.

Házasélete előtt és után sem volt sikere a nőknél. Barátai általában párkapcsolatban éltek, ő legtöbbször egyedül volt – ezért az ismerősök sokszor a korábbi párjaikkal próbálták meg összehozni őt. Szülei elváltak, Mohov az anyjával élt.

Egy korábbi tévéfelvételen a férfi elmeséli, hogy olvasott Vjatszkije Poljani réméről, Alekszandr Kominról, aki évekig a garázsa alatt kialakított bunkerben tartott fogva embereket (négyet közülük meg is ölt), és ennek hatására úgy döntött, ő is szexrabszolgákat tart majd.

Úgyhogy nekiállt ásni a házuk kertjében található garázsnál.

Az említett interjúban már nem említi „példaképét”, és azt állítja, a három éven át épített pincét eredetileg zöldségek tárolására tervezte használni, valamint arra, hogy oda vigye a nőket, akiket nem akart az anyjának bemutatni. Bevezette az áramot, berendezett egy kisszobát, benne egy emeletes ággyal, asztallal, székekkel. A garázs hátsó bejáratánál kialakított bejáratot olyan profin sikerült elrejtenie, hogy még a rendőröknek sem sikerült felfedezniük azt, amikor már az ügyében nyomoztak.

Két áldozata bezárása előtt egy évvel már elkövetett egy hasonló bűncselekményt: 1999-ben két fiatal vendégségbe jött hozzá, Mohov leitatta őket, a 13 éves lányt zaklatni kezdte, aki elment, de a férfi az utcán utolérte, leütötte, és a bunkerbe cipelte. Két héten át fogva tartotta, ezalatt többször megerőszakolta. A lánynak sikerült elmenekülnie, de nem mert feljelentést tenni.

Negyvenhárom hónap

2000. szeptember 30-án két rjazanyi lány, a 14 éves Jekatyerina Martinova és a 17 esztendős Jelena Szamohina diszkóból ment hazafelé, az autóval közlekedő Mohov felvette őket. Leitatta a lányokat, altatót kevert az italukba (ezt a vádat a friss interjúban visszautasítja), majd – vélhetően tettestársa, a 25 éves Jelena Badukina segítségével – egyiküket a garázsba, a másikat a bunkerbe zárta. (A férfi ezt később úgy adta elő, hogy a lányok nála aludtak, és eleinte nem akarta bántani őket, de aztán nem engedte ki őket.)

Viktor Mohov 43 hónapig tartotta fogva Jekatyerinát és Jelenát, ezalatt rendszeresen megerőszakolta őket. Ha ellenkeztek, különböző módszerrel kínozta (éheztette, sötétben tartotta, gumislaggal verte) őket vagy könnygázt fújt be a szobájukba. Rabjai számára vécéként egy vödör szolgált, a mosakodást műanyag lavórral kellett megoldaniuk. Egy sikertelen szabadulási kísérlet után a férfi állítólag Dantét idézett rabjainak:

Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel.

Az idősebb lánynak két gyereke született Mohovtól, 2001-ben és két évvel később: Szamohina a két fiút Vlagyiszlavnak és Olegnek nevezte el. A szülést a másik lány vezette le egy Mohovtól kapott szülészeti tankönyv alapján. Orvosi eszközök híján vodkába mártott gézt, konyhai kést és hasonló tárgyakat használtak. A két kisfiút – kettő illetve négy hónapos korukban – a férfi elvitte, és tömbházak lépcsőházaiban tette le. A második esetben a lányok megpróbáltak a pelenka alá rejteni egy segítségkérő feliratot tartalmazó cédulát, de a férfi megtalálta a papírt.

A szabadulás

2003-tól Mohov foglyai már semmilyen ellenállást nem tanúsítottak. 2004 tavaszán a férfi megparancsolta Martinovának, hogy segítsen az anyjánál albérletben lakó orvostanhallgató lány elcsábításában. Ez vezetett végül a lányok szabadulásához.

A férfi unokahúgaként mutatta be Martinovát az albérlőnek. A terv az volt, hogy Mohov altatót kever az orvostanhallgató borába, Jekatyerina azonban egy jelzéssel figyelmeztetni tudta a lányt, hogy ne igya meg az italt. Sikerült viszont az albérlő kazettái közé csempésznie egy cetlit, amire azt írta:

Viktor nem a nagybátyám. 2000 szeptembere óta a pincében tart minket. Megölhet minket és téged is. Vidd el ezt a cetlit a rendőrségre.

Mohovot nem sokkal később kihallgatták, tagadta, hogy köze lenne két lány elrablásához és fogva tartásához. A nyomozók átkutatták a garázst, de – amint említettük – nem sikerült rábukkanniuk a pincelejáratra. A szkopini rém végül nem bírta idegekkel, és maga mutatta meg a titkos bunkert, majd vallomást tett. A két lány 2004. május 4-én hagyhatta el a pokoli kínok helyszínét.

A lányok három évet, hét hónapot és négy napot töltöttek a pincében.

Szamohina ekkor már a harmadik gyermekét várta, a nyolcadik hónapban volt, de nem sokkal szabadulásuk után elvetélt. Amikor (még a pincében) megkérdezték, kitől van a gyerek, azt mondta:

Vitya bácsitól.

Így kellett ugyanis szólítaniuk az őket terrorizáló férfit. Az igazságügyi orvosszakértők által beszámíthatónak nyilvánított Viktor Mohovot 2005-ben tizenhat év és tíz hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték, a lányok elrablásában segédkező Jelena Badukina öt és fél évet kapott. Mohov anyja tanúvallomásában közölte: nem tudott fia szörnyű tetteiről.

Szabadlábon

A szkopini rém végül a kijelölt büntetéshez képest fél évvel korábban, 2021. március 3-án kijöhetett a börtönből. A korábbi ítélet értelmében szabadulása után:

hat évig nem vehet részt tömegrendezvényen,

nem tartózkodhat az utcán éjszaka,

nem hagyhatja el szkopini járást,

havonta kétszer meg kell jelennie a rendőrségen.

Mohov iránt azonnal jelentős médiaérdeklődés mutatkozott, és ő örömmel eleget is tesz a megkereséseknek. Nem sok kellett az első botrányhoz: óriási felháborodást keltett egy egyórás interjú, ami március 22-én jelent meg a YouTube-on egy ismert orosz médiaszemélyiség, Kszenyija Szobcsak csatornáján (a fenti Instagram-posztban ezt reklámozza Szobcsak, a képen Mohov látható). A tévés a vádak szerint szinte reklámot csinált a rettenetes bűnök elkövetőjének, ráadásul részletesen faggatta Mohovot az általa elkövetett erőszakos cselekedetekről. A szkopini rém Szobcsak műsorában a többi közt a következőket mondta el korábbi áldozatáról:

Tőlem volt gyereke, azóta nem szült. Lehet, hogy ismét foglalkoznom kellene vele.

Azzal, hogy elvállalta a Szobcsak-interjút, Mohov máris megsértette a fentebb felsorolt magatartási szabályokat, így 1200 rubel (4700 forint) bírságot kell fizetnie. Viszont ennél komolyabb utóélete is lett a botrányos videónak: Martinova az interjú után az ügyészségen feljelentést tett Mohov ellen. A szkopini rém korábbi áldozata fenyegetésként értékelte a műsorban elhangzottakat, ezért családjával együtt tanúvédelmi program keretében állami védelmet kapott, ami nemcsak azt jelenti, hogy őket óvják, de Mohov mozgását is folyamatosan figyelemmel követik. A férfi egyébként korábban a börtönből is írt Jekatyerinának.

Persze leginkább az nyugtatná meg a nőt, ha korábbi támadója ismét rács mögött lenne. Martinova emellett a Nyomozó Bizottsághoz fordult, méghozzá azok után, hogy Viktor Mohov ismerősnek jelölte őt a VKontakte közösségi oldalon.