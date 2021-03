Vajna Tímea Amerikában megkapta a koronavírus elleni védőoltást

Pfizer vakcinát kapott.

A Bors észrevette, hogy Vajna Tímea Instagram-oldalán, azon belül is a Story funkcióban számolt be követőinek arról, hogy a napokban őt is beoltották koronavírus ellen. Tavaly nyáron már átesett a víruson, ennek ellenére megterhelte a szervezetét az oltás, aminek második adagja még hátra van.

Pár napja megkaptam a Pfizert Amerikában… mivel már nem voltam covidos, nem volt egyszerű az oltás után…ráadásul a második oltás még hátravan. Az egész bal karom annyira fájt 2 napig, mintha eltörték volna a csontomat. Plusz hőemelkedés, fejfájás, torokfájás, hasmenés szédülés. Az első este pedig erősen szorított a szívem… úgyhogy elmentem EKG-ra, mert megijesztettek, hogy hátsófali infarktust kaphatnak az oltástól azok, akik már átestek a koronavíruson… nincs bajom… de nem vagyok valami fényesen

