Vajna Tímea mutatott egy videót a Wonder Woman 1984 forgatásáról

Merthogy ő is szerepel benne.

Korábban megírtuk, hogy Vajna Tímea kapott egy kisebb szerepet a Wonder Woman 1984 című filmben, melynek főszereplője Gal Gadot. Vajna Gadot karakteréhez hasonlóan amazont alakít. A jelmezéről már egyszer mutatott fotót, most viszont egy videót töltött fel Instagram-oldalára, ahol látni lehet, hogy épp a forgatási szünetben gyakorolja a harcmozdulatokat. A videót követően egy fotósorozatot is feltöltött, az egyik kommentelő kérdésére pedig elárulta, hogy többször is találkozott Gal Gadottal, és szerinte nagyon jófej.