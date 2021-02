Közeleg a tavasz, mégis depressziós vagy?

Van úgy, hogy még tavasszal is inkább befelé fordulunk, és egyáltalán nem érezzük magunkat jól mentálisan.

Tavasz, tavasz, gyenge tavasz

A tavasz az újrakezdést is jelenti, azt, hogy újult erővel vetjük bele magunkat a világba. Csakhogy amíg sokaknak erőt ad a tavasz, mások éppen az ellenkezőjét élik meg: levertek, nincs kedvük a kedvenc hobbijukhoz sem, egyedül érzik magukat, mindenkitől elszigetelődnek. Ezek a depresszió egyértelmű jelei, kialakulásuk pedig sajnos köthető magához az évszakok változásához is.

A mentális egészségünkre hatással van a természet: az érzelmi jóllétünk már annyitól is változhat, ha a tavaszi virágok illatára, a színkavalkádra gondolunk. A legtöbb ember úgynevezett tavaszi lázban ég március végétől: ahogy hosszabbodnak a nappalok, ők nyugtalanok, álmatlanok lesznek, és folyton mennének valahová, miközben tele vannak optimizmussal. Mindez főleg a hosszabbodó nappaloknak és az emelkedő átlaghőmérsékletnek köszönhető, mivel e kettő miatt az agyban fokozódik a két boldogságérzést adó hormon, a dopamin és a szerotonin termelődése. Ráadásul a tavasz beköszöntével a nyaralás, a szabadidő, a pihenés is elérhető közelségbe kerül, ami szintén sokat dob a felfokozott hangulaton.

Nem mindenki számára jó érzés azonban a tavasz érkezése, hiszen vannak, akik ilyenkor inkább befordulnak lelkileg, rosszul érzik magukat, kerülnék az embereket. Ennek lehet az is az oka, hogy korábbi negatív, megrázó életeseményhez kötik az évszakot – ez is hatással lehet ránk, más évszakokban is. Ilyen ok lehet a gyász, válás, szakítás, egzisztenciális válság. Ha valakit nem érint meg a tavaszi szezon frissítő energiája, akkor ott vélhetően valami baj van. A helyzetüket nehezítheti, ha azt látják, körülöttük szinte mindenki örül a napfénynek és az időjárásnak, hogy az emberek mosolyognak, fel vannak dobódva, mert ettől még inkább úgy tűnhet számukra, hogy rajtuk kívül mindenki más remekül érzi magát.

A negatív gondolkodásmód, az életuntság érzése, a koncentrálási nehézségek, az érdeklődés teljes elvesztése mind-mind intő jel. Amennyiben öngyilkossági gondolatok is társulnak mindehhez, szükséges azonnal segítséget kérni.

Lehetnek szervi okai is, és a környezetünk is mélyítheti a depressziót!

Ha valaki azt látja, hogy a közvetlen környezetében jó ideig indokolatlanul rosszkedvű egy ember, fontos, hogy támogatóan álljon hozzá és segítse őt abban, hogy pszichoterápiás kezelést kapjon. Hogy ennek a fajta szezonális affektív rendellenességnek, azaz a tavaszi depressziónak mi lehet az oka, az egyelőre kutatás tárgya. A legvalószínűbb, hogy többféle hajlamosító tényező adódik össze: a hormonális változások eltérősége az agyban, a szervezet biológiai órájának felborulása, korábbi negatív élettapasztalatok ebben az időszakban, vagy akár a társadalomban tapasztalt pozitív képek – például az, hogy a depressziós ember végignézi a Facebookon és Instagramon, ahogy a barátai utazgatnak, nyaralgatnak, jól érzik magukat, miközben ő mélyen van lelkileg, az érzései közt pedig ott lapulhat akár a gyötrő irigység és féltékenység is.

A depressziónak lehetnek testi okai is, például hormonális betegségek, pajzsmirigy-rendellenességek, ösztrogénhormon-eltérések. Ajánlott két héten át minden nap naplóban írnunk, hogyan érezzük magunkat, mennyit eszünk, mekkora az energiaszintünk. Ez azért jó, mert idővel esetleg elfelejtjük, hogy egy hete milyen állapotban voltunk, a naplózással viszont nyomon követhető a mentális állapotunk. A tartós fejfájás, az alvási rendellenességek ugyancsak a depresszív állapot tünetei lehetnek, ezért ezt is vezessük a naplónkban. Ha két hétnél tovább tart a lelki mélypont, mindenképpen keressünk meg egy pszichológust! Ha pedig öngyilkossági gondolatokkal élünk együtt, ne várjunk tovább, hanem azonnal kérjünk segítséget!

