Honnan lehet tudni, hogy a terapeuta megfelelő neked?

Tele az internet és a Facebook olyan lelki problémákkal foglalkozó szakemberekkel, akik azzal hirdetik magukat, hogy jobbnál jobb képzéseken, külföldi-hazai tanfolyamokon vettek részt. Akár egy hirdetés alapján, akár ajánlás alapján választunk magunknak szakembert, adja magát a kérdés: honnan tudhatjuk, hogy akit kiválasztunk, alkalmas-e arra, hogy együttműködjünk vele? Ezt természetesen nem a Facebook-hirdetés fogja eldönteni, hanem akár egy személyes találkozás, vagy az azt megelőző telefonbeszélgetés.

Az évek alatt rengeteg változott a terapeuták, coachok, mediátorok, pszichológusok megítélése Magyarországon. Ha valamilyen lelki gond van, sokkal jellemzőbb, hogy keresünk egy szakembert, mint akár húsz évvel ezelőtt tettük. A szégyenérzetet, a betegségtudatot amiatt, hogy szükségünk van lelki segítőre, egyre kevesebben érzik – és ez így van jól.

Ezzel együtt megnőtt a kínálati oldalon a szakemberek száma, rengetegen vesznek részt most is releváns képzésekben a felnőttképzésben és a felsőoktatásban, akár szakirányú továbbképzésben is. Honnan tudhatjuk, hogy az a valaki, aki a facebookos hirdetése alapján vagy a weboldala alapján szimpatikus, valóban megfelelő választás lesz a számunkra? Ahhoz, hogy erre a választ megkapjuk, érdemes megnézni, milyennek kellene lenniük a szakembereknek.

Ilyen a jó szakember

Sajnos nem egyszer előfordul, hogy a kliensoldalról kiderül, korábban más mentális segítőknél is jártak egy adott problémával, de nem igazán jutottak semmire. Általában azért, mert nem feltétlenül olyasvalakit választottak, aki számukra megfelelő lett volna. Sok esetben még csak nem is a szakmai végezttséggel van a gond, vagy annak hiányával, hanem arról van szó, hogy valamiért emberileg nem találták meg az összhangot. A bizalom kialakítása az egyik legfontosabb, ami működtetheti a tanácsadó és a kliens közös munkáját, enélkül nehéz megnyílni, őszintének lenni. A terapeuta/coach/tanácsadó/mediátor szerepe kulcsfontosságú a sikerhez, mégpedig azért, mert fontos kialakítani azt a biztonságos teret, ahol bárki azt érezheti, itt végre meghallgatják. Nem ítélik el, és figyelemmel, értőn hallgatják a szavait. Bátran kifejezheti az érzéseit, nem ítélik el.

A jó mentális szakember igazodik a kliensekhez, az ő egyéni céljaikat és érdekeit tartja szem előtt.

A szakember általában – ha úgy vesszük – egyfajta átmeneti legjobb barát, akinek az a feladata, hogy segítsen valódi kapcsolatokat kialakítani. Az is a feladatai közé tartozik, hogy közösen feltárják azokat a tényezőket, amiket a kliensek önmaguk ellen használnak, tudattalanul. A szakembernek érdeklődőnek, empatikusnak, gondoskodónak, közvetlennek és felelősségteljesnek kell lennie. Ahhoz, hogy ezt hosszú távon működtetni tudja, folyamatos képzésekre van szüksége, mind a személyes folyamataiban, mind pedig a szakmaiságában – ezek segítik a szakembert abban, hogy a kliensekkel való közös munkában ne jelenjenek meg romboló viselkedésjegyek. A szakembereknek olyan embereknek kell lenniük, akik hisznek abban, hogy a kliens képes a személyes változáson keresztül jobbá tenni a saját életét. Ehhez pedig az optimista életszemlélet sem árt.

De mit is jelent ez a kliensek oldaláról?

Fontos tudni, hogy ha egyszer elmegyünk valakihez, az nem feltétlenül jelent azonnali elköteleződést. Meggondolhatjuk magunkat, sőt választhatunk is inkább idősebb nőt vagy férfit, esetleg fiatalabbat, attól függően, kikkel tudnánk jól együttműködni. Ez nemcsak a pénzről szól, arról, hogy kinek adjuk, hanem egyértelműen a kölcsönös bizalom, a biztonság érzése legyen a döntő faktor. A legelső alkalommal kiderülhet, hogy a válaszott szakember milyen személyiségű, hogy mennyire könnyen vagy nehezen tudunk vele beszélni, megnyílni előtte. Az ajánlások ugyan jól működnek, de azt se felejtsük el, hogy ha egy ismerősünk ajánlja, még nem biztos, hogy számunkra is megfelelő lesz. Mindannyian mások vágyunk, másak lehetnek az igényeink is a tekintetben, hogy kikkel tudnánk jól együttműködni.

A privát életünkről, titkainkról van szó, jogunk van tehát dönteni.

Ahhoz, hogy jól döntsünk a terapeuta/coach/mediátor személyéről, az alábbi kérdéseket tegyük fel magunknak az első találkozás(ok) után. Egyértelműen csak azt figyeljük, hogy éreztük magunkat, mennyire volt komfortos számunkra a helyzet.

Ezeket a kérdéseket tegyük fel

Úgy éreztem, hogy a szakember, akit válaszottam, valóban törődött a problémámmal?

Úgy éreztem magam a személyes találkozáskor, mintha megértene?

Elfogad engem a szakember olyannak, amilyen vagyok?

Komfortos lenne számomra az a szituáció, hogy elmondok neki olyan dolgokat, amiket eddig hangosan senkinek nem mondtam el?

Úgy érzem, képes lennék őszinte és nyitott lenni a szakember előtt?

Nem kellene úgy tennem, mintha valaki más lennék? Lehetek előtte önmagam?

Meghallgat engem? Félbeszakított? Kritizált? Ítélkezett?

Valóban meghallotta, amit mondtam neki? Meghallgatott?

Ha az összes kérdést megválaszoljuk magunknak a legelső közös találkozás után, eldönthetjük, hogy valóban jó szakembert választottunk-e a személyes fejlődésünkre. Ha nem, akkor számos más segítő közül választhatunk. Ne féljünk tovább keresgélni, hiszen azért fizetünk, hogy fejlődjünk valamelyik életterületen. Amennyiben a válaszokból kiderül, hogy jól éreztük magunkat az első találkozáson, hogy képesek lennénk megnyílni mindenféle tettetés nélkül, akkor jó az irány, bátran haladjunk tovább a közös munkában. Ha azonban az első pár találkozáson felmerülnének aggodalmak, ítélkezésekkel találkozunk vagy esetleg azzal, hogy a szakember a saját vallását, párkapcsolatokba vetett hitét (poligámia a monogámia helyett) igyekszik ránk erőltetni, inkább keressünk másvalakit. Az a fontos, hogy meghallgassanak, megértsenek.

Természetesen ebben a témában joggal merülhet fel bárkiben a kérdés, hogy ha a szakembernek ilyennek kellene lennie és mi megválaszthatjuk, akkor hogyan lehet ennyire sikeres például Csernus, aki egészen más módszerekkel dolgozik. De ne felejtsük el, hogy az ő mottója is az, hogy a kliens dönt, ő pedig csak asszisztál hozzá. Bármilyen módszerekkel is dolgozik egy szakember, mindig azt vegyük figyelembe, hogy hogyan éreztük magunkat vele, képesek lennénk-e több hónapon át együttműködni az illetővel? Ha igen, vágjunk bele!

