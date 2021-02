Egy nő azt állítja, egy széllökés ejtette teherbe, nyomoz a rendőrség Indonéziában

Alig 15 perccel a szellő után már meg is kezdődtek a fájásai, egy órával később megszülte kislányát.

Komoly vizsgálódásba kezdett az indonéziai rendőrség, miután egy nő azt állította, gyanútlanul feküdt az ágyon, amikor egy széllökés teherbe ejtette, hogy aztán egy órával később már meg is szülje gyermekét – írta meg a Ladbible.

A 25 éves Siti Zainah a múlt héten adott életet a kislányának a Nyugat-Jávához tartozó Cianjur városában. A helyi médiának a nő azt mondta, a nappaliban volt, arccal lefelé feküdt az ágyon, amikor érezte, hogy a szellő behatol a vaginájába. Elmondása szerint alig 15 perccel ezt követően máris elkezdődtek nála a fájások, amik annyira erőteljesek lettek, hogy kénytelenek voltak sürgősen kórházba menni, ahol aztán megszülte kislányát. A szülés rendben lezajlott, a gyermek és az anyja is jól voltak a procedúra után.

A nő fura várandósságának híre hamar elterjedt a városban, még a város előljárói is meglátogatták Sitit a részletek után érdeklődve, és a média is azonnal tele lett Siti történetével, aki a mai napig ragaszkodik az általa elmondottakhoz. Mindezek miatt a rendőrség is nyomozásba kezdett, már a terepszemlét is megtartották a nő házában. Közleményük szerint a céljuk az, hogy a végére járjanak, mi az igazság a történetben, és legfőképp az, hogy elejét vegyék az egyre vadabb pletykék elterjedésének.

A helyi közkórház igazgatója, Eman Sulaeman ugyan rendkívül furcsának találja az esetet, de leginkább mégis azt tartja valószínűnek, hogy a nőnek rejtett terhessége volt, vagyis a legutolsó pillanatig nem produkált a teste olyan tüneteket, amelyekből felismerhette volna, hogy állapotos.

A nőnek nem a most született kislány az első gyermeke, korábban már született egy gyermeke a férjétől, akivel az utóbbi négy hónapban nem találkozott.