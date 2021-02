A száraz orgazmus létező jelenség a férfiaknál

Mi lehet az oka annak, ha egy férfi nem ejakulál orgazmus közben? Mikor van az a pont, amikor szakorvoshoz kell fordulni?

Több egymás utáni orgazmus is okozhatja

A száraz orgazmus azt jelenti, hogy az élvezés érzése ugyan megvan, de elmarad az ejakuláció. A jelenséget anejakulációnak vagy aspermiának nevezik az orvosok; ez nem egyenlő a retrogád orgazmussal, azaz azzal, amikor a ondó visszafolyik a húgyhólyagba –az anejakuláció eseténél nincs ondó, ami kiürülhetne a szervezetből. Hogy miért következhet be az orgazmus ejakuláció nélkül, minden esetben szakorvosi kivizsgálás tárgya. Annak, hogy a pénisz nem engedi ki a spermát, lehet egészen hétköznapi és nyilvánvaló oka, de olyan is, ami akár gyógyszeres kezelést igényel.

Azt mindenképpen érdemes szem előtt tartani, hogy maga a száraz orgazmus nem jelent egészségügyi problémát. Több esetben inkább csak tünete valamilyen más szervi problémának; de lelki gondokkal is együtt járhat: zavarban lehet az illető a partnere előtt, továbbá a családalapítás előtt is előtérbe kerülhet, mint megoldandó gond.

Az anejakulációnak léteznek ideiglenes vagy akár tartós okai is. Ideiglenes például az egymás utáni többszöri orgazmus: ez teljesen természetes ilyenkor, hiszen több, ejakulációval együtt járó elélvezés után a test nem tud elég gyorsan újabb spermát termelni, időbe telik, amíg rendeződik a helyzet. Ha valaki tapasztalja magán, hogy partnerrel vagy önkielégítés után egymás után többször is elélvezett, majd végül olyasmit érzett, mint az orgazmus, de nem történt meg az ejakuláció, ne ijedjen meg. Várjon egy darabig, pihenjen és újra próbálkozhat.

A száraz orgazmust önmagában nem lehet kezelni. A kiváltó okokat azonban lehet, és szükséges is.

Genetikai ok, ciszta, de műtét következménye is lehet

Vannak férfiak, akiknek a szervezete gyorsabban regenerálódik, másoké kevésbé gyorsan. Azoknak sem kell aggódniuk különösebben, akiknek genetikai rendellenességek okozzák a száraz orgazmust – néhány férfi szervezete egyszerűen csak kisebb mennyiségű spermát termel. Ezt azonban szakorvosi véleménynek mindenképpen alá kell támasztania.

Kevésbé könnyű a helyzete annak, akinek a száraz orgazmus valamilyen betegség tüneteként jelenhet meg. Előfordulhat, hogy az ejakuláció elmaradását a felborult hormonháztartás okozza: a tesztoszteron alacsony szintje képes ilyet okozni, ezért is érdemes orvoshoz fordulni abban az esetben, ha nem az egymás utáni orgazmusok miatt nem történt ejakuláció. A tesztoszteron szintjét vérvizsgálatból ki lehet deríteni, az urológus szakorvos pedig megmondja, szükséges-e gyógyszer, vagy elegendő egy életmódváltás.

A kiváltó okokat azért is fontos megtalálni, mivel akár ciszták vagy elzáródások is okai lehetnek a száraz orgazmusnak. Ezek az elzáródások a húgycsőnél is megjelenhetnek, és itt is találhatnak cisztát az orvosok. Akár prosztatarák műtét után is megjelenhet az anejakukáció; ha ez lehet a háttérben, mindenképpen szükséges konzultálni a műtétet végző orvosokkal. Ne féljünk rákérdezni erre – minél több információt kapunk, annál többet tehetünk saját magunkért.

A magömlés folyamata úgy zajlik, hogy a hímvesszőben a húgycsőn keresztül lövell ki az ondó, ami a herezacskóban termelődik. A herezacskó működését pedig a szimpatikus idegrendszer szabályozza. Az idegrendszer így közvetve ugyan, de hatással van az ejakulációra. Éppen ezért, ha valakinek idegkárosodása van, szintén tapasztalhatja a száraz orgazmust tünetként. Az idegkárosodás meglétét is szakorvosnak kell kimondani, neurológusra lehet szükség a vizsgálatokhoz.

