Egy félkész híd felé irányított a Google Térkép egy kocsit, mindhárom utas belehalt a balesetbe

Egy autó mindhárom utasa életét vesztette egy indiai balesetben, ami azért alakult ki, mert a Google Térkép egy félkész hídon vezette volna át a kocsit – számolt be a Vezess.hu. A hátborzongató eset még szombaton történt, amikor a családi esküvőre tartó csapat az alkalmazás utasításait követve felhajtott a Gangesz egyik mellékfolyója, a Ramganga fölött épülő hídra – ami egy Dataganj és egy Faridpur nevű kisvárost fog összekötni.

De a sofőr nem kapcsolt időben, ezért 10-15 méteres magasságból lezuhantak, és szörnyethaltak. A három férfi holttestét végül csak másnap délelőtt találták meg. A Times of India szerint azóta négy állami alkalmazásban álló mérnököt is letartóztattak a tragédia miatt.

Google Maps horror :

Wrong #GPS location took the lives of 3 people in #Bareilly, #UttarPradesh#GoogleMaps directed a car to a half-finished bridge.

Due to dense #fog, the incomplete bridge was not visible and the car falls into the #RamgangaRiver, resulting in the death of… pic.twitter.com/uTCMKTz7xG

— Surya Reddy (@jsuryareddy) November 24, 2024