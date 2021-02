Egy hónapig éltek kókuszon egy lakatlan szigeten: megmentették, majd letartóztatták őket

Színes ruhákat lengető embereket vett észre az amerikai parti őrség egyik járőröző helikoptere kedden, a Bahamák egyik apró, lakatlan szigetén. A rossz időjárás miatt nem tudták azonnal kimenteni őket, de vizet és élelmet dobtak le nekik – írja az NBC News.

A három túlélőt – két férfit és egy nőt – később kórházba szállították a floridai Key Westben. Kiderült, hogy enyhe kiszáradáson kívül nincs komoly bajuk. Elmondták, hogy kubaiak, hajótörést szenvedtek, és 33 napot töltöttek a lakatlan szigeten, mielőtt kimentették őket. A több mint egy hónapos időszakot kizárólag kókuszdiókon élve vészelték át. Brandon Murray, a parti őrség tisztje azt mondta, a három ember túlélése valóságos csoda.

Mivel az amerikai hatóságok azt feltételezik, hogy a kubai túlélők illegálisan akartak belépni az Egyesült Államok területére, az idegenrendészet már szerdán letartóztatta, és egy Pompano Beach-i intézménybe szállította őket.

#BreakingNews @USCG is assisting 3 people who have reportedly been stranded on Anguilla Cay, Bahamas for 33 days. An Air Station Miami HC-144 Ocean Sentry aircrew has dropped a radio, food and water. More to follow.#D7 #Ready #Relevant #Responsive #searchandrescue #USCG pic.twitter.com/D263ptTarz

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) February 9, 2021