Megható fotón, ahogy a mentősök nézik a beteggel az óceánt

Erős pillanatot rögzített egy járókelő Ausztráliában.

Egy Neil King nevű férfi a Facebookon fejezte ki a háláját a queenslandi mentősöknek egy kedves gesztusuk után. King a Brisbane közelében található Redland Cityben, a Cleveland Point világítótoronynál fotózta le a megható jelenetet:

két mentős hordággyal kivitte a betegüket az óceánpartra,

a Daily Mail cikke szerint a nő utolsó kívánsága lehetett, hogy még egyszer láthassa a tengert, a posztoló pedig azt írja, hogy valószínűleg épp a kórházba vitték, amikor e szokatlan kitérőre sor került. King azt állítja, hogy magánál a gesztusnál is meghatóbb volt az, ahogy a beteggel beszéltek a mentősök.

Neil King posztjához – amit a Queensland mentőszolgálat is megosztott a hivatalos Facebook-oldalán – 19 ezer like érkezett, és rengeteg pozitív komment. Volt aki azt írta, libabőrös lett a fotó láttán. Egy másik kommentelő pedig arról számolt be, hogy egy rákbeteg barátjának is megtették ezt a szívességet a mentősök:

húsz percet üldögéltek vele a tengerparton, és még a homokba is levitték, hogy utoljára beleérinthesse a lábai.

A mentőszolgálat szóvivője az ausztrál Daily Mailnek elmondta: szép pillanatot örökített meg a járókelő; részleteket azonban a beteg jogai miatt nem árulhatott el.