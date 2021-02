Amikor altájékon is jelentkezik a stressz

A XXI. században a stressz már tömegeket érint, százmilliók életét rombolja sokszor észrevétlenül. A stressz valamely erős ingerre adott testi és lelki reakció, normál esetben a „vészhelyzet” megszűnésével véget is ér. Amíg rövid ideig tart, nem is okoz semmiféle kárt. A baj akkor kezdődik, ha a stressz krónikussá, illetve tartóssá válik, ami napjainkban mondhatni általános jelenség.

Amikor a férfiak életében a stressz krónikussá válik, az egy érzékeny testrészükre, a prosztatájukra is veszélyt jelenthet, mert következményként akár prosztatagyulladás is kialakulhat. Ideális esetben a betegség kezelése többféle módszer kombinációjával történik. Cél a kiváltó ok – a stressz – megszüntetése, feldolgozása, akár pszichológus segítségével, valamint a kellemetlen, fájdalmas tünetek csökkentése, amihez számos hatásos, köztük gyógynövényalapú készítmény érhető el.

A felgyorsult világ, a teljesítési és megfelelési kényszer, ama bizonyos mókuskerék állandó pörgetése, a túlhajszoltság elcsépelt közhelyek, mégis kifejezik a lényeget: az életünket folyamatos feszültségben éljük, ezért az idegesség annyira állandósulhat, hogy már szinte alapvető állapotnak tekintjük azt.

Ám azon túl, hogy kellemetlen állapot, meglehetősen veszélyes is, hiszen a tartós stressz idővel testi és lelki problémákban, betegségekben ölthet testet. A depresszió, illetve a szív- és érrendszeri, valamint gyomorproblémák logikusan következnek az állandó feszültségből, ugyanakkor szembesülhetünk olyan, egészen meglepő következménnyel is, mint a prosztatagyulladás.

Mégis mit csinál a hasznos kis dülmirigy?

Aki nem érintett, vagy csak még nem tud róla, az a reklámok alapján a prosztatagondokat a vizeletcsöpögéssel és gyakori vizelési ingerrel köti össze, holott ennél azért összetettebb kórképről van szó.

A prosztata vagy dülmirigy a férfiak gesztenye méretű szerve, amely közvetlenül a húgyhólyag alatt, a húgycsövet körülölelve helyezkedik el. Legfontosabb feladata az prosztataváladék termelése, amely a kellő pillanatban a spermához keveredve segíti a hímivarsejtek célba jutását: serkenti és elősegíti a mozgásukat, optimális környezetet biztosít a számukra, illetve csökkenti a hüvely savasságát.

A gyulladt prosztata térfogata megnövekedhet, leszűkíti a húgycső átmérőjét és „nyomja” a hólyagot, emiatt lehet erőtlen vagy akadozó a vizeletsugár, valamint csöpögés és gyakori vizelési inger is jelentkezhet. A számos további tünet között szerepel még a merevedési zavar, a herékben jelentkező, illetve deréktáji fájdalom is.

A stressz önmagában kiválthat prosztataproblémákat

A gondok hátterében gyakran áll bakteriális fertőzés, a krónikus, nem bakteriális prosztatagyulladás okát viszont jóval nehezebb azonosítani. Sok esetben több különböző tényező összejátszásának eredménye, és ide tartozik az életmódból adódó, pszichés eredetű tartós, krónikus stressz állapota is.

A stressz nemcsak más hatásokkal együtt válthatja ki a prosztata gyulladását, hanem több kutatás szerint akár önmagában is előidézheti azt. A stressz továbbá fokozza a tüneteket és nehezíti a gyógyulást. Miért is? Azért, mert a feszült, hajszolt, stresszes állapot nagy mértékben csökkenti az immunrendszer hatékonyságát, így szervezetünkben könnyebben alakulhatnak ki gyulladások amellett, hogy kiszolgáltatottabbá is válunk a betegségekkel szemben.

Fejben is változtatni kell

A prosztatagyulladás okozta fájdalom és diszkomfortérzés erősen rombolja az életminőséget, ezáltal fokozza a stresszt. A gyakori vizelési inger tönkreteszi a pihenést, az érintett esetleg már a környezete számára is magyarázkodni kényszerül – a merevedési zavarokról, szexuális problémákról már nem is beszélve. Mindebből következik, hogy a kezelésnek is összetettnek kell lennie.

A prosztatagyulladás tüneteit különböző típusú gyógyszerekkel, növényi alapú készítményekkel kezelhetjük, de emellett elengedhetetlen a kiváltó ok megszüntetése, de legalábbis jelentős mérséklése. A stressz leküzdésére is léteznek orvos által felírható, vagy recept nélkül beszerezhető gyógyszerek, gyógynövények, de számos stresszoldó technikát is alkalmazhatunk.

Emellett azonban elkerülhetetlen a szemléletünk megváltoztatása, ezzel összefüggésben pedig valamilyen szintű életmódváltás is. Szálljunk ki először fejben a mindennapok darálójából, és gondoljuk végig, mit, miért és hogyan csinálunk. Mit szeretnénk elérni, milyen árat vagyunk hajlandóak ezért fizetni, és próbáljunk valamiféle egyensúlyt kialakítani.

Nyilvánvalóan ahány ember, annyi élethelyzet. Van, amikor tényleg gyökeres változásra, munkahelyváltásra van szükség, de sokat segíthet a napirend gyakorlatias beosztása, a feladatok súlyozása, illetve ha valaki több időt fordít szeretteire, valamint a hobbijaira és a sportra.

Hirdetés Prosztatagyulladás: tünetenyhítés ott, ahol a probléma van! A Proxelan végbélkúp az egyetlen, klinikai vizsgálatokkal igazolt, helyi hatású készítmény a prosztatagyulladásra, amely ott enyhíti a panaszokat, ahol a probléma van. Az ápoló hialuronsav és gyógynövények kombinációja teljessé teszik a gyógyszeres kezelést, enyhítve a vizelési zavarokat, gáttájéki fájdalmakat. A szexuális aktivitást nem befolyásolja. Vény nélkül kapható a patikában, ezért könnyű hozzájutni, fellángoló fájdalmak esetén azonnal használható, akár hosszú távon is.

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.