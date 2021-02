Mi az? Kicsi, nagyon fontos, köze van az optimális vizeletürítéshez és a szexhez

Az sokaknak beugrik – ha máshonnan nem, akkor reklámokból –, hogy a közép- vagy időskorú férfiaknak gyakran gondot okoz a vizelés. Ilyenkor a szokásosnál jóval gyakrabban érzi az ember, hogy vécére kell mennie, ott pedig nehezen indul el vagy nem jön erős sugárral a vizelet, netán szakaszossá válik és haspréssel rendre rá kell segíteni, hogy a vizelet kiürüljön a hólyagból. De megtörténhet, hogy még így sem sikerül a teljes vizeletürítés érzését elérni. A vizelési inger pedig az éjszaka során is sokszor rátörhet az életük második szakaszában járó férfiakra, sokuk számára lehetetlenné téve a pihentető alvást.

Nincs mindenki tisztában vele, hogy ezekről a gondokról az esetek legnagyobb részében a prosztata tehet. A prosztata a húgycsövet körülvevő, a húgyhólyag alatt elhelyezkedő, gesztenye alakú mirigy (másik neve is erre utal: dülmirigy), amely az ondóhólyaggal együtt váladékot termel, amely váladék sajátos összetétele révén biztosítja a spermiumok életképességét.

A prosztata növekedése szakaszos az ember életében: a serdülőkor után jó ideig szünetel, majd a kor előrehaladtával 50 év felett körül újabb lendületet vesz. Idősebb korban emiatt alakul ki sokaknál a prosztata jóindulatú megnagyobbodása, azaz benignus prosztata hiperplázia (BPH). A húgycsövet körülvevő szerv megduzzad, a húgycső emiatt összenyomódik, beszűkül, ami vizelési és egyéb problémákat okoz. Ez az 50 év feletti férfiak felét, a 80 évnél idősebbek közül pedig négyből három férfit érint.

A fiatalabbak gyakran úgy gondolják, hogy őket a betegségek általában nem érintik, hanem mindig csak valaki mást. A prosztatagondokról pedig végképp szereti azt hinni a húszas vagy harmincas éveiben járó férfi, hogy őt soha nem fogja gyötörni. Pedig ez tévedés, ugyanis a prosztatával más gond is lehet, nemcsak a prosztatamegnagyobbodás: a szerv gyulladása szintén okozhat kellemetlenséget. A prosztatagyulladás márpedig az 50 év alatti férfiak leggyakoribb urológiai problémája.

A betegség kialakulásában különböző baktériumok játszhatnak szerepet, azonban előfordul, hogy a gyulladás hátterében nem találni baktériumot. Az is lehetséges, hogy a húgycsőbe a nemi élet során kórokozók jutnak be, amelyek felvándorolhatnak a prosztatába, ahol elkezdhetnek szaporodni és így gyulladást okoznak. De a végbél felől is megfertőződhet a prosztata, akár egyszerre többfajta baktériummal.

A prosztatagyulladás hajlamosító tényezői lehetnek a visszatérő alsó vagy felső húgyúti fertőzések is (pl. húgycsőgyulladás).

A prosztatagyulladás akut és krónikus típusa csak intenzitásban különbözik, a tünetek nagyon is hasonlóak: a vizelés égő, csípő érzéssel jár együtt, továbbá alhasi, heretájéki fájdalom gyötri a férfit. De nemcsak a vizelésnél jelentkeznek problémák, a betegség a szexuális életre is kihat: fájdalmas magömlést és erekciós problémákat egyaránt okozhat. Mindez a nemi vágy csökkenéséhez, az önértékelés zavarához, illetve akár a párkapcsolat válságához is vezethet. A gyulladás súlyosabb esetekben hegesedéseket okozhat, elzárhatja az ondóvezetéket, nem tud kiürülni a sperma, ami a spermiumok teljes vagy részleges hiányával jár. De a spermiumok gyenge mozgásáért is felelős lehet a prosztatagyulladás, így a nem megfelelő módon kezelt betegség következménye akár meddőség is lehet.

A prosztatagyulladás kezelése a kiváltó ok függvényében változik. Ha baktérium okozza a gyulladást, akkor erős antibiotikumos kezelést javasolnak, de ha nem bakteriális eredetű a gyulladás, akkor más gyógyszerekkel és életmódbeli, étrendbeli változtatásokkal lehet javulást elérni. Az orvos általános vagy helyi hatású gyulladáscsökkentők alkalmazását is javasolhatja a prosztata egészséges működésének visszaállítására.

