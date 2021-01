Zoomon közvetített tárgyalása közben szexelt egy perui ügyvéd

Nem lehet elégszer mondani, hogy az ember figyeljen oda, ha Zoomot használ. A sorban a sokadik tanmese Hector Paredes Robles perui ügyvédé, aki bekapcsolva hagyta a számítógépe kameráját egy online bonyolított bírósági tárgyalása közben, ezért mások is láthatták, hogy éppen meztelenül tartózkodik otthonában egy barna hajú nő társaságában. A többi résztvevő szemtanúja volt annak, hogy az ügyvéd először levetkőzött, majd az ölébe mászó ismeretlen nővel szexelni kezdett.

John Chahua Torres bíró a helyszínre küldetett egy rendőrt is, miután a meghökkent nőnek leesett a szitu, és arra figyelmeztette Roblest, hogy mások is látják, mit művelnek – ezt is csak azután, hogy Torres bíró szóban utalt a közszeméremsértésre.

A tárgyaláson Robles egyébként védőügyvédként volt jelen egy embercsempészettel, csalással és zsarolással kapcsolatos ügyben, amit végül a kellemetlen szexjelenet miatt el kellett napolni.