Szabó Zsófi: Eddig nem mondtam el, de annyira nyomaszt: covidos lettem szeptemberben

Nagyon beteg volt.

Szabó Zsófi a pénteki Reggeliben két vallomással is készült. A legnagyobb hír egyértelműen az volt, hogy férjével hat közös év után úgy döntöttek, elválnak, de az is kiderült, hogy ő is átesett tavaly a koronavíruson.

Ezt nem mondtam még a nézőknek és annyira nyomaszt, de én covidos lettem szeptemberben. Nem akartam ezzel haknizni, egyrészt mert nagyon beteg voltam. Három héten keresztül lázas voltam folyamatosan, aztán meg amikor elmúlt, már annyira más volt az életemben, hogy akkor már nem akartam kiírni, hogy túl vagyok rajta. Szóval megviselt a covid. Nem tudtam edzeni, nem tudtam sportolni

– mondta Szabó Zsófi, aki hozzátette, hogy eközben folyamatosan olyan kommenteket kapott, hogy látszik rajta, hogy boldog és jól érzi magát csak mert az Instagramon nem mutatta meg, hogy mikkel küzd.