Facebook-videóban nyalta végig egy ATM billentyűzetét egy brit vírustagadó

Vizsgálatot indított a brit rendőrség egy koronavírus-tagadó férfi ellen, aki élő Facebook-videóban nyalta meg egy ATM-automata billentyűzetét, miközben jelezte, hogy nem hisz a vírus létezésében – jelentette a The Star című brit lap. Az újság több képet is közzétett a videóból, amin látni, hogy egy kidugott nyelvű férfi odahajol egy ATM nyomógombjaihoz, és megnyalja azt. A Star cikke szerint a férfi ezután kijelenti:

Koronavírus, egy nagy sz*rt.

A rendőrséget egy nő értesítette a videóról, ami elmondása szerint Darnall városában történt. A nő elmondása szerint az már a második ATM volt, amit a férfi megnyalt.

Dél-Yorkshire megye rendőrsége a The Starnak megerősítette, hogy tudnak a videóról. Egy rendőrségi szóvivő a lapnak elmondta, hogy kaptak bejelentést a videóról, és közölte, hogy vizsgálatot indítottak azzal kapcsolatban.

A YorkshireLive című lap cikke szerint a meg nem nevezett férfi azért csinálta a videót, hogy ezzel is bizonyítsa, a koronavírus nem létezik, és az egészet a „tolvaj kormány” találta ki, és mindenkinek hazudtak. Szerinte ezt az is bizonyítja, hogy két ATM billentyűzetét is végignyalta, és nem lett covidos.

Nagy-Britanniában a hivatalos adatok szerint már majdnem százezer ember halt meg a koronavírus miatt. Hétfőn 592 halálos áldozatot regisztráltak, köztük 28-at Yorkshire-ben.