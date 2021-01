Négyszavas üzenettel mentette meg a pincér a bántalmazott kisfiút

Egy bátor étteremvezetőnek köszönhető, hogy egy kisfiút sikerült kimenteni egy bántalmazó családból.

Flaviane Carvalho, egy floridai étterem menedzsere szilveszter este maga is beállt kiszolgálni a vendégeket, és arra lett figyelmes, hogy az egyik asztalnál mindenki előtt volt étel, csak egy kisfiú nem evett semmit. A pincérnő megkérdezte, nincs-e valami tévedés, hiszen a fiúnak nem rendeltek ételt, de az asztalnál ülő férfi elmondta, minden rendben, a gyerek majd éjszaka eszik, otthon. A felszolgáló észrevette, hogy fiú arca és karja tele van sebekkel.

A USA Today cikkéből kiderül: a pincérnő titokban írt egy üzenetet a fiúnak, és megpróbálta úgy felmutatni a lapot, hogy a szülők ne vegyék észre. Megkérdezte, minden rendben van-e vele, a gyerek bólintott. Mivel ez nem győzte meg Carvalhót, ezek után egy másik papírlapra felírta:

Do you need help?