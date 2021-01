A Harvard professzora szerint 2017-ben kapcsolatba léptünk az idegenekkel

Felfedezése óta megosztja a tudományos közösséget egy csillagközi objektum. A Harvard Egyetem csillagászprofesszora biztos benne, hogy nem természetes képződmény, hanem egy intelligens civilizáció alkotta.

Avi Loeb, a Harvard csillagászati tanszékének vezetője biztos benne, hogy az Oumuamua névre keresztelt csillagközi objektum nem csak egy sima aszteroida, hanem egy intelligens civilizáció alkotása – írja a New York Post.

Loeb hamarosan megjelenő, Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth (A földönkívüli intelligens élet első jele) című könyvében azokat a furcsaságokat elemzi, melyek már az Oumuamua felfedezése óta foglalkoztatják a kutatókat.

Az Oumuamua 2017-ben haladt át a Naprendszeren. Szeptember 6-án, a Földtől 25 fényévre található Vega csillag felől érkezett, majd október 7-én, a Pegazus rendszer irányába távozott.

Alakja hosszúkás, mint egy szivar és Loeb szerint még soha, senki sem látott hasonló formát egy aszteroidánál. Az objektum nem a kiszámított pályáján halad, hanem kicsit felgyorsított, ráadásul nem volt csóvája, mint az üstökösöknek, a felszínén pedig szerves anyag nyomait találták.

Loeb szerint az emberek tévesen gondolják azt, hogy az első találkozás egy idegen civilizációval úgy fog majd kinézni, hogy egy hatalmas repülő csészealj jelenik meg New York fölött. Úgy gondolja, először az idegenek szemetével találkozunk, az Oumuamua pedig nem más, mint egy idegen civilizáció hulladéka.

A kutatót sok kollégája kritizálja extrém kijelentései miatt, többen úgy gondolják, csak hírverés miatt beszél idegenekről. A hivatalos tudományos álláspont szerint, az Oumuamua egy üstökös.