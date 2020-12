Ijesztő vagy lehengerlő? Esetleg mindkettő?

A Boston Dynamics nevű amerikai techvállalat közzétett YouTube-csatornáján egy roppant szórakoztató videót saját gyártású robotjairól, melyen az látható, hogy a gépek a Dirty Dancing egyik betétdalára, a Do You Love Me?-re táncolnak. A kutyára hajazó Spot és a két Atlas nevű emberszerű robot mozgása egészen félelmetes, már ami az élethűséget illeti. Elsőre simán CGI-nak lehetnek hinni, de nem, ez 2020 és nagyon is valóságos, amit látunk.

A céget egyébként hamarosan bekebelezi a Hyundai.