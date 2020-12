Britney Spears pasija is átesett a koronavíruson

Egy napig voltak tünetei.

Britney Spears pasija, a személyi edzőként dolgozó Sam Asghari Instagramon közölte követőivel, hogy nemrég elkapta a koronavírust, de azóta már teljesen felépült. Azt írta a bejegyzésében, hogy szerencsére még a legelején járt a betegségnek, amikor tesztelték, így elkerülte, hogy bárki mást is megfertőzzön. Azt is elmondta, hogy mindössze egy napig volt rosszul, akkor is csak enyhe megfázás tüneteit tapasztalta. Hozzátette még, hogy fontos odafigyelni az egészségünkre, mivel ő is ennek és az egészséges életmódnak, valamint a sportnak tudja be, hogy ilyen könnyen túlesett a víruson.