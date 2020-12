Fegyveres rablásért bírósági keresetet nyújtottak be Tekashi69 ellen

Nem új az ügy, de most lesz belőle balhé.

A PageSix címlapon számolt be arról a bírósági ügyről, miszerint két amerikai publicista keresetet nyújtott be a manhattani bíróságon Tekashi69 ellen. Az ok egyszerű: két éve fegyveres rablás áldozatai lettek, amelyet Tekashi videóra vett, aztán posztolt a közösségi médiában.

Seketha Wonzer és Kevin Dozier azt mondják, vélhetően tévesen rabolták ki őket. Mikor kisétáltak egy podcastfelvételről, az utcán egy fekete terepjáróból 4 fegyveres ugrott elő, leterítették őket a földre, és elvitték az összes értéküket. Egy rivális banda tagjainak hihették őket Tekashiék, mert a rapper azt üvöltözte:

Baszd meg, Rap-A-Lot!

A Rap-A-Lot Records egy lemezkiadó, mely Tekashi riválisai közt van, szoros texasi kapcsolódással. Wonzer szerint a hiba ott lehet, hogy ő is texasi, és a múltban a kiadóval együtt részt vett egy jótékonysági ügyben.

Tekashiék egyébként az újságíróktól hátizsákot loptak, benne hat merevlemezzel, ami ügyféladatokat tartalmazott, illetőleg cipőket, kamerát, 1500 dollár készpénzt, valamint egy aranyláncot.