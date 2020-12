Dokusorozatban mutatja be az életét a transznemű YouTuber

A 26 éves holland Nikkie de Jager már több mint egy évtizede videózik, de csak év elején vallotta be közel 14 milliós követőtáborának, hogy transznemű. A YouTuber életét bemutató dokumentum sorozat december 28-án indul, amiben arról is beszél, hogy kamaszként mennyit bántották és számára a videózás volt a menekülés.

This year I took control of my story to finally be free. Watch the trailer of my new docuseries, NikkieTutorials: Layers of Me, coming to @YouTube on December 28 🏳️‍⚧️✨ https://t.co/Qdcrr9n0aT #NikkieTutorialsYT #YouTubeOriginals pic.twitter.com/pP4nkl0cYS

— NikkieTutorials (@NikkieTutorials) December 21, 2020