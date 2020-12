Ian McKellent már be is oltották a koronavírus-vakcinával

Sir Ian McKellen, A Gyűrűk Ura-filmsorozatból is ismert, 81 éves színész az első hírességek egyike, aki megkapta a vírus elleni oltást, egy londoni kórházban.

Különleges nap ez a mai, eufórikus érzés volt. Aki van annyi idős, mint én, azért van életben, mert korábban is kapott különböző oltásokat. Az idősebb generáció 100%-át be kell oltani. Nem csak saját magad miatt van erre szükség, hanem a szeretteid miatt is, és egy kicsit a társadalom érdekében is