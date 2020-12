Hagyta lógni fiát az iskolából, 200 millió forintnyi összeget nyertek vele

Az anya szerint em szabadna a szülőknek olyan elutasítóan viselkednie, ha a videójátékokról van szó.

A 16 éves Benjy Fish napi 12 órát tölt azzal, hogy sunbury-i otthonukban a Fortninte nevű videójátékkal játszik. De miközben a legtöbb szülő kifejezetten ellenzi, hogy gyerekük ennyit játsszon, Fish anyja, Anne éppen, hogy ösztönzi fiát – írta a LadBible. A fiú lóghatott is az iskolából, mára meg már magántanárt fogadott fel mellé az anya, hogy azért haladjon a tanulnivalóval is Fish.

Magántanuló lett, hogy gyakorolni tudjon. Sok verseny este van, vagy egyik napról a másikra.

Anne szerint úgy kell erre tekinteni, mintha a fia gyerekszínész lenne, őket is magántanárok oktatják. Edzőterembe is elküldte, hogy fit maradjon a fiú.

De valahol megéri mindez, több mint 500 ezer fontot nyert a fiú a karrierje alatt, pedig csak 15 évesen kezdett el versenyezni.

Eredetileg sportkarrierről álmodott Fish, azaz benjyfishy, de problémája lett a térdével, azóta meg az egyik legsikeresebb Fortnite-játékossá vált a világon. Az Instagramon több mint 2,3 millió követője van (már ha a kettő között bármi összefüggés is van).

Anne – akinek van egy másik gyereke is – arról beszél, hogy reméli, sikerül pár negatív konnotációtól megszabadítani azt, amit a szülők gondolnak a videójátékozásról, és hogy ez valódi terv lehet a jövőre nézve, mint a gyerek munkája, amiből felnőttként pénzt kereshet. De ha utóbbi nem is valósul meg, a játékokkal több készséget is elsajátíthatnak, így például a csapatban való munkát, vagy hogy miként lehet egy csoportot vezetni. És akkor még nem is beszélt az olyan e-sport körül kialakult új szakmákról, mint az edző, a menedzser, vagy akik a streameléssel foglalkoznak. Ő egyébként e-sport mentorsággal foglalatoskodik és neki is elég sok követője van a közösségi oldalakon.

A fiút is megszólították, aki arról beszélt, hogy egy házat szeretne venni a nyereményekből.