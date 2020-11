Elon Musknak két pozitív és két negatív koronavírustesztje született egymás után

Elon Musk Instagramon osztotta meg követőivel, milyen furcsának tartja a koronavírustesztjei eredményét — vette észre a Blikk. Egyik nap csináltatott négyet is, ahogy leírta, ugyanazzal a géppel, ugyanazt a tesztet egy nővér végezte el. Az eredmény pedig nagyjából értelmezhetetlen lett, ugyanis kettő teszt negatívat, kettő pozitívat mutatott. Egy kommentelő kérdésére, hogy egyébként beteg-e, annyit válaszolt, hogy szimpla megfázás tüneteit produkálja.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020