Akkor derült ki, hogy titokban a boltban lakott, mikor átzuhant a mennyezeten

Már úgy egy hete berendezkedett, mikor lebukott.

A 35 éves Matthew Hammar betörés és egy rendőr akadályoztatása miatt tartóztatták le még szeptember 30-án. Egy nevadai boltban, a Fernley Raley’s-ben találtak rá az éjszakai műszak dolgozói, pedig akkor zárva tartottak – írta a Reno Gazette Journal.

Kiderült, hogy már legalább egy hete élt a tetőtérben, mikor rátaláltak. Berendezett magának ott egy lakhelyet, sok mindent vitt fel, a személyes dolgait is ott tartotta, és az üzlet delikát részéről időnként elcsent ételt.

Egy létrával mászott fel a tetőre, majd valahogy onnan bejutott a tetőtérbe. Egészen addig nem is bukott le, míg szeptember 30-án nem lépett mellé, és szakította át az egyik lábával az mennyezetet.

A rendőrök kiérkezésekor is még be volt ragadva a lába a mennyezetbe. A rendőrök felszólították, hogy jöjjön le, de ezt elutasította, ezért egy rendőrkutyát is bevetettek, de ő is elakadt a tetőtérben.

Sem Hammarnak, sem a kutyának nem esett bántódása, miután végül a tűzoltók kiszabadították őket.

A nevadai törvények szerint a betörésért 1-10 év közötti börtönbüntetést kaphat a férfi, tette hozzá az Insider.

Kiemelt kép: Google Maps