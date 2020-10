Lana Del Rey hálós maszkja nagyjából a semmivel egyenértékű

Komoly védelemnek tűnik.

A 444 figyelt fel Lana Del Rey nem túl régi Instagram-videójára, amelyben azt látjuk: az énekesnő Kaliforniában saját verseskötetét dedikálgatta rajongóinak. Később a közösségi médiában eléggé kiakadtak rajongói, hogy micsoda felelőtlenség ilyen maszkban emberek közé menni.

Ám közben a BBC azt írja, meglehet, ez is olyan maszk, ami alatt egy átlátszó védőréteg is van a díszes köntös ellenére (avagy ezen is olyan láthatatlan, egyben áthatolhatatlan védőréteg lapul, mint a magyar plázák folyosóján, ahol maszk nélkül slattyognak a vásárlók).

Az Interview Magazine címlapján nemrég ugyanezt viselte:

