Egy mekis menü áráért már lehet luxusmárkás terméket is venni

Egy mekis menü áráért már lehet luxusmárkás terméket is venni

Vajon ugyanolyan büdös lesz-e a lábunk egy Valentino-zokniban, mint abban, amit a sarki boltban vettünk? Jobb érzés-e egy olyan spirálfüzetbe jegyzetelni, aminek Hermès-logó van az elején? Jobb lesz-e az életünk, ha rácuppantunk a telefonunk hátuljára valamit, ami drága, de legalább ronda is? Ha valaki szeretne a fogyasztói társadalom oltárán áldozni egy keveset pár logóért, annak itt van 18 luxusmárka – viszonylag – megfizethető terméke.

Tényleg megfizethetetlen az úgynevezett luxus? És ha találunk olyan luxusterméket, pontosabban egy luxusmárka által gyártott terméket, amit meg tudunk fizetni, attól tényleg jobban érezzük magunkat? Mondjuk erre a kérdésre élő ember nem tudja a választ, de ha valaki nagyon éli a fogyasztói társadalmat, és szeretné úgy érezni magát, mint az influenszerek többsége – akik egy látszólagos gyönyörben élnek –, e miatt pedig indokolatlanul sok pénzt költene el csak azért, hogy legyen pár olyan cucca, amelyre valami nagy divatház logója van nyomtatva, valójában egészen olcsón megúszhatja a dolgot.

A TikTokon jött szembe egy trend, miszerint emberek azzal boldogítják magukat, hogy luxusmárkáktól rendelik meg a legolcsóbb termékeket, amikhez általában hozzádobnak még pár termékmintát is, na meg persze egy irreálisan nagy, logózott dobozt – amiben házhoz szállítják –, és azt szintén ki lehet tenni a polcra, csak hogy a későbbiekben a YouTube-ra készült más témájú videókon teljesen mellékesen feltűnhessen ez a doboz a háttérben.

És ha már van egy ilyen trend, megnéztem 18 híresebb divatház/luxusmárka weboldalát, hogy a náluk kapható termékek közül mi a legolcsóbb. Természetesen egészen lehetetlenül haszontalan dolgokat is találtam, amik, bár a többi termékhez képest olcsónak tűnnek, valójában még mindig irreálisan drágák. Következzenek ezek ár szerint csökkenő sorrendben.

18. YSL pénzcsipesz – 175 dollár (53000 forint)

Tényleg ez a legolcsóbb. És akkor is ennyibe kerül, ha valaki csak mondjuk száz dollárt tart benne. Vagy százhatvanat. Egyszerűbb nem is lehetne: fekete és fémből van. Ja és rá van írva, hogy Saint Laurent. Nyilván.

17. Balenciaga kártyatartó – 175 dollár (53000 forint)

Vannak olyanok, akiknek túl sok hitelkártyájuk van, és egyszerűen már nem tudják azokat hova tenni. Na, ők vesznek szépen egy marhabőrből készült kártyatartót, Balenciaga felirattal.

16. Givenchy – 125 dollár (38000 forint)

iPhone-tok, közel negyvenezer forintért. Mondjuk épp nem kapható, mert annyira olcsó, hogy mindet felvásárolták, de van még remény, hogy hamarosan újra lehet belőle venni. Rögtön kettőt, hogy legyen tartalék.

15. Off-White – 90 dollár (27000 forint)

Jó, nem akkora név, mint mondjuk az YSL vagy a Givenchy, de azok a huszonéves felnőttek, akiknek a szüleik fizetik a lakbérüket (röviden: hypebeastek), nagyon jól ismerik az Off-White-ot, akárcsak a Supreme-et, vagy mondjuk a Jacquemust. Az Off-White legolcsóbb terméke ez az izé, amit a telefon hátuljára lehet tenni, hogy meg lehessen fogni és ki lehessen támasztani a telefont.

14. Valentino – 50 euró (18000 forint)

Megérkeztünk az első zoknihoz. Csak tizennyolcezret kell érte fizetni, és valószínűleg ugyanolyan büdös lesz benne a lábunk, mint azokban, amikre nincs Valentino-logó nyomva.

13. Prada – 50 dollár (15000 forint)

Igen, ez egy fémből készült betű, amihez lehet venni egy kulcstartót, ezt pedig fel lehet húzni egy másik betűvel együtt a kulcstartóra, hogy aztán legyen egy monogramos kulcstartónk.

12. Jacquemus – 40 dollár (12000 forint)

Ez a zokni már kicsit olcsóbb, és egyáltalán nem mellékesen újrahasznosított anyagból készült.

11. Dolce & Gabbana – 40 dollár (12000 forint)

Az olcsó zoknikkal jól párosítható ez a kifejezetten olcsó, tizenkétezer forintos alsónadrág is.

10. Louis Vuitton – 37 dollár (11000 forint)

A LV táskái több ezer dollárba is kerülhetnek, de még egy telefontokért is több száz dollárt kell fizetni, ezért ha valaki a legolcsóbb LV-terméket keresi, annak egy könyvet kell vennie. Egy New York-i útikönyvet.

9. Versace – 30 euró (11000 forint)

Egy tíz centiméter átmérőjű tálka. Centiméterenként több mint ezer forintért. Ezt adja nekünk legolcsóbban a Versace. Természetesen medúzás logóval.

8. Gucci – 30 euró (11000 forint)

Ha a tizenegyezer forintunkat nem a Versace-háznak adnánk, hanem inkább a Guccinak, akkor pedig egy szemöldökformázó ceruzát tudunk venni.

7. Hermès – 30 dollár (9000 forint)

Spirálfüzet kevesebb mint tízezer forintért! Van ennél nagyobb KELL?

6. Fendi – 25 euró (9000 forint)

Megint egy könyv, de ehhez járnak matricák is, pedig ez olcsóbb, mint a LV útikönyve. A Fendi nem New Yorkban, hanem Rómában segít megtalálni a legjobb, vagyis hát a legdrágább éttermeket.

5. Dior – 26 dollár (8000 forint)

Kicsit több mint 140 grammnyi szappant kaphatunk nyolcezer forintért a Diortól. Spórolós kézmosással simán elég két hónapig is.

4. Burberry – 17 font (6000 forint)

A Burberry-nél spórolhatunk is, ha Magyarországon vásárolunk, mert ezt a körömlakkot az itthoni árak szerint hatezer forintért vehetjük meg, a brit webshop szerint viszont 17 fontért, ami pedig már majdnem hétezer forint.

3. Chanel – 20 dollár (6000 forint)

Száz darab vattapamacs, természetesen Chanel-logóval. Ezzel egy sminklemosás alaphangon 180 forintba kerül, mert minimum három pamacs kell ahhoz, hogy rendesen lejöjjön a smink.

2. Supreme – 14 euró (5000 forint)

Száz darab matrica, amire azt írunk vagy rajzolunk, amit csak akarunk.

1. Ralph Lauren – 5 euró (1800 forint)

A legolcsóbb, luxusmárka által gyártott termék pedig egy kitűző, ami pont annyiba kerül, mint egy dupla(!)sajtos McRoyal, egy közepes burgonya meg egy közepes üdítő a mekiben. Mondjuk a mekis menünél ez azért jobb egy kicsit, mert ennek az árával segítjük a rákbetegeket is.

+1 H&M – 79995 Ft

Az abszurditást szerencsére meg lehet fordítani, mert a fast fashion egyik legolcsóbb divatháza eközben elkezdett úgynevezett prémium termékeket árulni, amelyek közül a legdrágább jelenleg ez a bőrleggings.

Kiemelt kép: jacquemus.com