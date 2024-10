Jogerősen húsz évet kapott a férfi, aki pálinkázás közben felhasította a kollégája nyakát

Jogerősen húsz év fegyházra ítélte e Debreceni Ítélőtábla azt a férfit, aki két évvel ezelőtt kegyetlenül kivégezte a kollégáját Aranyosapátiban. A táblabíróság tájékoztatása szerint a férfi feltételesen sem bocsátható szabadságra.

A 48 éves férfi gyerekkora ismerte az áldozatát, akivel egy munkahelyen is dolgozott. Az ominózus napon a barátja átugrott hozzá, hogy aláírassa vele a jelenléti ívet. Ezt követően pálinkázni kezdtek, és mind a ketten berúgtak.

A két férfi összeszólalkozott, majd L. E. többször is arcon ütötte a fotelben ülő – az alkoholmérgezés szintjével határos ittassága miatt mozgásában akadályozott – barátját, majd felsőtestével ráhajolt, leszorította, és egy késsel többször is torkon szúrta. De nem csak megszúrta, hanem fel is hasította a kollégája nyakát. A brutális vérfürdőt végig rögzítette a nappaliban lévő kamera.

Az elkövető ezt követően elment aludni, áldozata pedig a helyszínen meghalt. A Debreceni Ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, így az jogerős.