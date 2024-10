A NAV hivatalos honlapján közzétett bejegyzés szerint október első hetében több mint 3000 olyan adózó kapott értesítést, akiknek hibás az online számla adatszolgáltatásuk vagy az áfabevallásuk – írja az rsm.hu blogja.

A NAV tájékoztatása szerint a mostani akció fókuszában az online számla adatszolgáltatások és az áfabevallások belföldi összesítő jelentéseinek (M lapjainak) adattartalma közti eltérések vannak. Valószínű tehát, hogy azoknál az ügyleteknél, ahol számottevő eltérés mutatkozott a két adatbázis között, a NAV kockázatelemző rendszere alapján a számla befogadói oldalon lévő adózó, tájékoztató levelet kapott, hogy vizsgálja felül áfabevallását az online számlaadatok alapján. A blog szerint fontos azonban hangsúlyozni, hogy a hiba számlakiállítói oldalon is felmerülhet, hibás adatszolgáltatást eredményezve. Ebből adódóan az áfabevallás M lapjain feltüntetett számlainformációk és az online számla-adatszolgáltatások adatai közötti eltérés oka mindkét fél oldalán releváns lehet.

Arra is adnak választ, mit tegyen, ha vállalkozása is kapott NAV értesítést. Mindenképpen javasolt szerintük számlakiállítói oldalon az online számla, befogadói oldalon pedig az M lapos adatszolgáltatások felülvizsgálata és szükség esetén a hibák javítása. Célszerű a teljes adatszolgáltatási folyamatot áttekinteni annak érdekében, hogy a hibák okaira is fény derüljön és javítani lehessen azokat. Automatizált rendszerek használatával a vizsgálat akár havi szinten elvégezhető, azonban évenkénti ellenőrzés kiemelten javasolt számlakiállítói és -befogadói oldalon is – javasolják.

Augusztus 1-jétől a mulasztási bírság összege 1 millió forintra emelkedett. A bírság különösen húzós lehet a belföldi összesítő jelentéseknél és az online számla-adatszolgáltatásoknál , mert minden egyes hibásan jelentett számla külön bírsággal sújtható, így az 1 millió forintos bírságtétel akár számlánként is felmerülhet.