Ősi kultúra nyomaira bukkantak egy építkezés során

Nemrégiben egy 5000 éves, neolitikumból származó lelőhelyet tártak fel egy dán szigeten, amely szokatlan titkot rejtett: egy kőburkolatú pincét, amely a harangedényes kultúrához (Beaker culture-hoz) kapcsolódhat. A Nygårdsvej 3 néven ismert helyszín a Falster sziget Eskilstrup falujának közelében található, amelyre csak egy vasútvonal meghosszabbítása miatt találtak rá – írja az IFLScience.

A harangedényes kultúra képviselőit az általuk készített különleges edényekről nevezték el, amely körülbelül i.e. 4000 és 2800 között volt jelen Észak-Európában. Ők voltak az első gazdálkodók a régióban, akiket a kőrézkorból a kora bronzkorba való átmenet egyik fontos kultúrájaként tartottak számon. Az utánuk maradt kőépületek és az ott használt technológia jelentős elmozdulást jelentett a késő mezolitikum korának vadászó-gyűjtögető életmódjától.

A frissen felfedezett épület padlózata tömörített vályogból készült, amelyet homok és agyag összekeverésével készítettek. Ezt a típusú padlót akkoriban a világ más részein is használták, de Skandináviában kifejezett újdonságnak számított. Az igazi érdekesség azonban a padló alatt volt, a régészek itt ugyanis nagyszámú kavicsot fedeztek fel, amelyek szerkezete egy pincéhez hasonlított.

Habár ez ma már egyáltalán nem számít nagy dolognak, amennyiben az értelmezés helyes, ez komoly technológiai ugrást jelenthetett a régióban, ami segítette az élelmiszer tartósítását is.

Marie Brinch, a tanulmány vezető szerzője szerint rendkívül ritka felfedezésről van szó, ugyanis a kőkorszakban inkább a nagy középületek épültek kőből, hétköznapi épületek nem igazán.

A radiokarbonos kormeghatározás szerint a „pince” és az első ház i.e. 3080 és 2780 környékén, míg a második ház i.e. 2800 körül épülhetett. Az építményeken kívül a régészek 1216 műtárgyat is találtak, köztük kovakőszerszámokat, edényeket és égetett csontdarabokat is. A csapat két megkövesedett tengeri sünt is talált az elsüllyedt térben. További ásatások azonban nem várhatók, ugyanis a helyszínen vasút fog épülni.