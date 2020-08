Az ellentétek nem biztos, hogy sokáig vonzzák egymást

Milyen partnerre vágyunk? Milyen legyen? Hogy nézzen ki? Milyen legyen a személyisége? Hogyan viselkedjen velünk? Mennyire és hogyan mutassa ki, hogy szeret, hogy fontosak vagyunk számára? Mit tudunk neki mi adni egy kapcsolatban? Hogyan tudjuk megmutatni, ha valakit szeretünk? Ezek a kérdések is rengeteget segítenek abban, hogy jól válasszunk társat, de a vonzalom törvényszerűségeit is jó ha megismerjük ehhez.

Ha valaki nagyon más mint mi, ha eltérőek az értékei, akkor gyakran kényelmetlenül érezzük magunkat

– hangzik el a Netflixes Sex Explained című dokusorozat második részében. Az alkotók itt rávilágítanak arra, hogy azokat kedveljük, akikben megvannak azok az értékek, amiket saját magunkban is értékelünk. Ez is jó magyarázat arra, milyen alapon választunk partnert. Az, hogy kihez vonzódunk, olyasvalakihez, aki hasonló hozzánk, vagy olyasvalakihez aki az exünkre hasonlít, esetleg olyasvalakire aki gyökeres ellentétünk, a személyes élettörténetünkkel függ össze. A magzatkortól kezdve ért környezeti hatásokon át az addigi szerelmi tapasztalataink mind befolyásolják azt, kiket tartunk vonzónak. Ez igen egyedi, és bár sokszor általánosítunk például úgy, hogy a nők a rosszfiúkat szeretik, vagy hogy a férfiaknak a nagymellű nők tetszenek, mégsem ennyire egyszerű a helyzet. A vonzalom törvényszerűségeit ismerve könnyebben megtudhatjuk, milyen típusú emberekkel kellene ismerkednünk ahhoz, hogy több sikerélményünk legyen – az ismerkedés célja is fontos a vonzalomban.

Máshogy keresünk partnert rövidtávra, mint ha hosszabb távon elköteleződnénk

Évekkel ezelőtt egy kedves kliensem osztotta meg velem a nagy felismerését saját magáról: másmilyen nőket néz meg akkor, ha szerelmes valakibe és jól érzi magát a kapcsolatban, mint akkor, ha nincs senkije. Amikor szerelmes volt, elmondása szerint a nagyon jó genetikai adottságú, modellszerű nőket nézte meg, amikor viszont nem volt kapcsolatban, egészen más típusú nőkkel ismerkedett, kevésbé volt fontos számára a tökéletes fizikai megjelenés. Ez nemcsak rá jellemző, hanem általánosságban véve mindenkire, nőkre és férfiakra egyaránt, és ennek az az egyszerű oka van, hogy hosszú távú kapcsolatokban, elköteleződésben a belső tulajdonságok válnak fontosabbá. A külső megjelenés sem elhanyagolható, de nem az a fő szempont a társkeresésnél, hanem az, hogy a leendő partner kedves legyen, jó humorral rendelkezzen, hogy merjünk mellette önmagunk lenni, hogy jó beszélgetőtárs legyen.

A vonzalom törvényszerűségei a felsorolt tulajdonságoknál már láthatóvá válnak, kiderülhet, hogy a hasonló a hasonlóval elve alapján választunk, vagy a gyökeres ellentétünket keressük. Amikor a hasonlóság elve alapján keresünk partnert, akkor azt figyeljük, mennyire érezzük magunkat hasonlónak az illetőhöz – egyáltalán nem biztos, hogy ténylegesen sok hasonlóság van köztünk, az érzés az, ami fontossá válik. Ezt egy 2014-es amerikai kutatásban bebizonyították: a tanulmányhoz 176 párt (18 és 25 év közöttieket) kérdeztek meg arról, mennyire elégedettek a párkapcsolatukkal, és egy teljes éven át ötször is faggatták őket erről. A résztvevők 93%-a élt elkötelezett párkapcsolatban. A minta ugyan kevésnek tűnik, de az eredmények magukért beszélnek: úgy találták, hogy akik hasonlónak érzik magukat a partnerükhöz, elégedettebbek a párkapcsolatukkal, attól függetlenül, hogy a személyiségüket vizsgálva valóban hasonlóak-e vagy sem. Továbbá, hogy

azok, akik a kedvességet tekintve hasonlóak egymáshoz, és akik érzelmi stabilitásukban is meglehetősen hasonlóak, nagyon elégedettek a párkapcsolatukkal.

Az elfogadás és megértés a kulcs

Ezzel szemben az extrovertált személyiségre jellemző tulajdonságokban való egyezés, a lelkiismeretesség, a nyitottság egyáltalán nem mutattak kielégítőnek mondható párkapcsolatot. Ebből is látható a tanulmány szerint, hogy a tulajdonságokban, személyiségjegyekben való hasonlóság nem feltétlenül vezet a boldog kapcsolathoz, a viselkedés azonban igen. Van azonban olyan szituáció, amikor valaki sorozatban olyanokat választ, akik teljesen mások mint ő, és valóban az ellentétek vonzzák egymást alapon működik a kapcsolat. Ez általában azokra az emberekre igaz, akik bizonytalanul, szorongóan kötődnek, és olyan társat választanak tudat alatt, aki kiegészíti az ő hiányosságaikat. Ez a fajta választás egyenes úton vezet a párkapcsolati függőséghez. A függőségben élő párok ugyan évekig is elélhetnek egymással anélkül, hogy észrevennék, milyen típusú a kapcsolatuk, azonban a boldog, kiegyensúlyozott és harmonikus jelzők messze elkerülhetik őket.

Mindenkinek az a célja, hogy megtalálja azt a partnert, akivel éveken át jól tud együttműködni, aki mellett mer önmaga lenni és aki viszonozza az érzéseket, ki is fejezi azokat egyértelműen. Ha valaki azt tapasztalja a saját életútján, hogy sorozatosan rosszul választ partnert, érdemes önvizsgálatot tartani és megnézni a hasonlóságokat az exekkel, máris választ kaphat arra, miben kellene változtatnia. A hosszú távú párkapcsolatokban ugyan jó alapnak tűnik az, ha egyezik a politikai és a vallási nézetünk, ha hasonló iskolai végezttséggel rendelkezünk, ha hasonló a társadalmi hierarchiában betöltött helyünk, de éveken át az is szükséges ehhez, ha vesszük a fáradságot és megértjük, elfogadjuk egymás különbözőségeit.

