Kígyócsalád lepte el a vécétartályt

Ausztráliában érdemes résen lenni, hiszen ki tudja, hogy az ember mikor botlik bele egy gyilkos cápába, egy mérges pókba, vagy akár kígyóba. A Cordeliában élő Sofie Pearson utóbbi hüllőnek négy példányába is belefutott a saját házában, méghozzá a vécéjében – írja a LadBible.

A nő először csak arra lett figyelmes, hogy nem tudja rendesen lehúzni a toalettet, így valamilyen dugulást gyanított. Ezért felnyitotta a vécétartályt, ahol sokkoló látvány fogadta az ott tanyázó hüllők személyében. A hátborzongató helyzet ellenére is sikerült viszonylag nyugodtnak maradnia, olyannyira, hogy pár képet és videót is készített az internetre.

Utána segítséget kért egy közelben lakó barátjától, aki eltávolította a házból az egyébként szerencsére nem mérges kígyókat. Sofie szerint valószínűleg a padló repedéseig keresztül juthattak be az állatok a lakásba, de hogy miért éppen a vécétartályban rejtőztek el, arról sejtése sincs.

An Australian woman who had difficulty flushing her toilet was shocked to find four snakes coiled up inside the cistern. https://t.co/5jfnFcz6jL

— CNN (@CNN) August 28, 2020