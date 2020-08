Chuck Norris videoüzenetet küldött Lukasenkának

Franak Viačorka, fehérorosz újságíró egy olyan videót osztott meg a Twitteren, melyen Chuck Norris a tüntetők elleni erőszakos fellépés beszüntetésére szólítja fel Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt.

A videóban Norris azt mondja, úgy tartják, hogy ha ő hagymát vág, a hagyma kezd el könnyezni, úgyhogy ha Lukasenka nem akarja, hogy megkeresse, és megríkassa, akkor azonnal fejezze be, amit csinál.

Az persze kérdéses, hogy a videó vajon igazi-e, vagy csak egy viccnek szánt hamisítvány.

Chuck Norris was asked to record the video address to Lukashenka. Here it is! pic.twitter.com/B1sCxM20Qi

— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 15, 2020