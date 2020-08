Hatalmas bika kergette meg a bozóttűzzel küzdő tűzoltókat Kaliforniában

Napok óta, több száz tűzoltó küzd a lángokkal a dél-kaliforniai Hughes-tó környékén. Megfeszített munkájuk ellenére tűz folyamatosan terjed, míg csütörtökön 11 ezer, addig pénteken már közel 17 és fél ezer hektáron égett. A hatóságok szerint 1968 óta nem láttak ekkora bozóttüzet a környéken – írja az abc7 News.

A tűzoltók munkáját nem csak a hőség és a szárazság nehezítik, hanem olykor egészen váratlan helyzetek is. Egy Twitteren terjedő videón az látszik, hogy egy csapat tűzoltó fejvesztve rohan valami elől, aztán hirtelen feltűnik mögöttük egy termetes bika, a fején hatalmas szarvakkal.

Yikes!! No thank you!!! Glad everyone is okay! BIG THANKS to all the men and women out there working their hardest to keep people and homes safe!! @LACOFD @LACoFDPIO @VCFD + ALL the other departments! #LakeFire #lakehughesfire pic.twitter.com/eF5hrRG9y3

— Amy Lanski 😷 (@AmyLanskiTV) August 14, 2020