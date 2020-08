A megcsalást egyedül is fel lehet dolgozni, csak tenni kell érte

A megcsalás amiatt fáj annyira, mert megtörik a kapcsolatban a bizalom, és akkor is nagyon fájdalmas, ha gondok voltak a kapcsolatban, akár a szakítás gondolata is felmerült korábban. A hűtlen félnek és a megcsalt félnek is van min dolgoznia, mindkettejüknek szembe kell nézniük saját magukkal, az egyéni felelősségükkel.

Egy viszony tényleg a kapcsolat végét okozza? Az utóbbi évtizedben beutaztam a világot, és több száz olyan párral dolgoztam részletekbe menően, akiket megrázott a hűtlenség. Van egy egyszerű vétkes cselekedet amely megfoszthatja a párt a kapcsolatától, a boldogságától és az önazonosságától: ez pedig a viszony – mondja Esther Perel pszichoterapeuta a TED előadásában a hűtlenségről. Ahogy ő is kitér rá, nincs egyezményes megállapodás arról, mit is jelent ma a hűtlenség, ez a fogalom a technika fejlődésével egyre csak bővül: jelentheti a szexuális tartalmú smseket, titokban randioldalak nézegetését, a Facebookon más férfiak és nők lájkolását, erotikus cseteléseket, pornónézést is például, nemcsak a konkrét szexuális aktust a párkapcsolaton kívüli személlyel. Tíz évvel később jött rá, hogy én vagyok az igazi Van olyan, hogy ha valaki annyi energiát fektetett volna a házasságába mint a megcsalásba, nem lett volna probléma a házasságban. A megcsalás Esther Perel szerint ma egyet jelent azzal, hogy az érzelmi biztonságunkat veszíthetjük el, mivel a mai korban a társunktól elvárjuk, hogy legyen a legjobb szeretőnk, a legjobb barátunk, a legjobb szülő, a legfőbb bizalmasunk, érzelmi társunk, szellemileg egyenrangú partnerünk. „Én pedig a kiválasztott, a kivételes, a felbecsülhetetlen, a pótolhatatlan, hiszen én vagyok a nagy ő. De a hűtlenség azt közli velem, hogy nem én vagyok. Végeredményét tekintve ez árulás” – foglalja össze a szakember előadásában azt, milyen okok miatt fájhat annyira a megcsalás. A hűtlenség bizalomtörés a kapcsolatban, ami nagy hatással van az önbecsülésre, a személyiségre. A megcsalt félnek kutyául fáj mindaz, amit megtudott, és valahogyan fel kell dolgoznia, akkor is, ha nem akarja folytatni a kapcsolatot és akkor is, ha folytatná. Ilyenkor a kétségbeesés, az érzelmi hullámzások és a csalódottság jellemzi a mindennapokat, és ahhoz, hogy a lehető legegészségesebben kerüljünk ki a traumából, az alábbiakat lenne érdemes szem előtt tartani. A saját érzelmeinket magunk dolgozzuk fel, egyedül, ne öntsük rá minden érzelmi hullámzásunkat a hűtlen félre. Szánjunk időt bátran saját magunkra, ha kell, utazzunk el valahova, valakihez, írjunk naplót, sétáljunk, mozogjunk, meditáljunk, üvöltsük ki magunkból egy erdőben. Valójában nem az idő gyógyítja be a sebeket, hanem az, ha képesek vagyunk más perspektívából rálátni az adott szituációra. Az idő ebben segít, ahogy a távolság is. Gondoljuk végig, volt-e a kapcsolatban a megcsalás kiderülése előtt olyan közösen töltött idő, ami nagyon jó volt? Mit szeretünk a másikban? Milyen jó tulajdonságai vannak? Miért őt választottuk? Amennyiben volt néhány szép időszak a kapcsolatban, akkor érdemes érte küzdeni. Ha mérgező kapcsolatról van szó, ahol rengeteg alkut kellett kötni akár saját magunkkal is, ha érzelmi zsarolások, egymás utáni kutakodás, féltékenykedés, viták a jellemzők, akkor érdemes átgondolni a továbblépést. Nem mindenkinek könnyű szembenézni a szakítással, ez függ attól is, milyen kötődési mintát kaptunk az eredeti családunkban. Amennyiben nehezen megy egyedül, ha benneragad valaki a saját sérelmeibe és dühébe, mindenképpen keressen meg egy szakembert, akivel képes erről őszintén beszélni. Beszélgessünk a hűtlen féllel arról, mi is történt vele, kivel tette, mennyire ismeri, szerette-e, mióta tart a viszony. Az információk fontosak, a kommunikáció nélkülözhetetlen a megcsalás feldolgozásában. A hűtlen félnek mindenképpen fontos elmondania a saját nézőpontját és a történéseket, őszintén. Az őszinteség hiánya további titkokat, problémákat generálhat, amennyiben megmarad a kapcsolat. Ha a hűtlen fél agresszív kommunikációval a megcsalt felet hibáztatja mindenért, és azzal vádolja, az ő hiányosságai miatt lépett félre, akkor ideje végiggondolni, milyen szerepet töltött be a hűtlen fél ebben a kapcsolatban, és érdemes-e folytatni együtt. Ez a fajta viselkedés súlyos károkat okoz az önbecsülésben és nem a hűtlen fél hibája, hiszen nem ő döntött úgy, hogy a közös gondok megoldása helyett vagy bármi más ok miatt lefeküdt valaki mással. A hűtlenség döntések sorozata, sok-sok olyan helyzet akad benne, amikor lehet máshogyan is dönteni. Adjunk időt magunknak a válaszra: maradjunk-e vagy menjünk. Ha szükséges, akkor konkrét ütemtervet írjunk össze, adjunk határidőt, félévet, több hónapot, ha úgy érezzük, szükséges. Ha meghoztuk a döntést, akkor álljunk ki azért, saját magunkért. Csak és kizárólag a saját véleményünkre figyeljünk, a szívünk vágyára, ne arra, amit mások mondanak. Az erős harag és a fájdalom érzései normálisak, ne érezze senki úgy, hogy nincs joga mindezt megélni. A gyógyulás útja abból tevődik össze, hogy rálássunk a párkapcsolatunk valódi helyzetére, szembenézzünk az esetleges gondokkal, a vágyakkal, tervekkel, közös jövő lehetőségével. Ez egy folyamat, amiben megismerjük saját magunkat, és még akkor is rengeteget haladunk előre, ha éppen azt érezzük, egy helyben toprogunk az érzelmek viharában. Ha úgy döntünk, hogy együtt folytatjuk tovább, célszerű közösen végigbeszélni, milyen határokat állítanak fel, és igen fontos annak tisztázása, hogy egy bizonyos időn túl a hűtlen fél nem fogja hetente felhozni a megcsalással kapcsolatos kérdéseit, nem hánytorgatja fel a múltat. Amennyiben nem megy, érdemes megkeresni egy párkapcsolati tanácsadót vagy párterapeutát. Párkapcsolati és szexuális tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el. Kiemelt kép: Getty Images