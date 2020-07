Mind az öt testvért örökbefogadta egy amerikai házaspár

A párnak azt mondták, nem lehet több gyerekük, most mégis nyolcat nevelnek. Három sajátot és öt fogadottat.

Tizenegy évvel ezelőtt az amerikai Thomas és Andi Bonura egyik ikerfia mindössze 5 hónapos korában meghalt. Ekkor az orvosok azt mondták a párnak, hogy nem lehet több gyerekük. Most mégis összesen nyolcat nevelnek. Közülük hárman a sajátjuk, a másik ötöt pedig nemrég fogadták örökbe, miután sokáig gyámszülőként nevelték őket. Ami igazán érdekessé teszi a történetet, hogy ők öten mind testvérek.

A CBS News készített riportot a Bonura családdal, akik a csatornának beszéltek az őket ért tragédiáról és arról is, hogy soha nem adták fel azt az álmukat, hogy nagy családjuk legyen.

Mikor elvesztettük Elit, és azt mondták, nem lehet több gyerekünk, teljesen összetörtünk. Aztán rögtön elterveztük, hogy akkor majd örökbefogadunk, de valami csoda folytán született még két kislányunk.

A lányok születése után viszont az orvosok már tényleg óvva intették őket a további gyermekvállalástól, így újra más alternatíva után néztek. Elhatározták, hogy megszerzik a papírokat ahhoz, hogy hivatalos gyámszülők lehessenek. Nem sokkal később már köszönthettek is a családban egy ikerpárt, akik viszont később visszatértek a biológiai szüleikhez. Ekkor azonban jött a lehetőség, hogy egy ideig gondját viselhetik az ikrek kétéves öccsének, Brysonnak, amire rögtön igent mondtak.

Nem gondoltuk, hogy nálunk maradhat örökre, csak szerettünk volna gondoskodni róla és szeretni őt abban a rövid időben, amíg nálunk van. De aztán megtudtuk, hogy vannak még testvérei.

A pár a gyámsága alá vette Bryson bátyját és nővérét is, és az időközben már nyolcéves ikrekkel is tartották a kapcsolatot, akik nem akartak elszakadni pótszüleikről. A bíróságnak hála, most már nem is kell.

Bonuráék kérvényezték, hogy örökbefogadhassák mind az öt gyereket, és miután rekord idő alatt elbírálták az ügyüket, zöld utat kaptak.

Family adopts five siblings who’d been separated in foster care https://t.co/IYO6H1v7YR — CBS News (@CBSNews) July 21, 2020

Az édesanya, Andi azt mondta a CBS-nek, biztos volt benne, hogy a folyamat el fog akadni valahol, főleg, hogy a koronavírus-járvány miatt az ügyintézés még a megszokottnál is sokkal bonyolultabb és körülményesebb, de végül minden jól alakult. Tisztában van vele, hogy hatalmas vállalás nyolc gyerek felnevelése, mégis biztos benne, hogy a férjével jól döntöttek, mert családjuk új tagjai esélyt kaptak egy jobb életre. Ennek pedig láthatóan az újdonsült testvéreik is örülnek.

Úgy tűnik, ők nyolvan életük végéig együtt lesznek. Szeretik és támogatják egymást, és kölcsönösen gondoskodnak egymásról. Nagyon büszkék rá, hogy most már mindannyian testvérek

– zárta szavait Andi Bonura.

Kiemelt kép: CBS News