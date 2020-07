A Vanity Fair friss címlapja Viola Davis-szel azonnal odavonzza a tekintetet

A magazin történetében először fotózott címlapot fekete fotós.

Az Oscar-díjas Viola Davis szerepel a Vanity Fair magazin címlapján, ami több szempontból is rendhagyóra sikeredett. Először is, a színésznő háttal áll, az arca csak félig látszódik és az sem túl szokványos, hogy nem néz a kamerába, de mégis odavonzza a tekintetet. Egyébként azért is fontos ez a lapszám a magazin történetében, mert most először fordult elő, hogy fekete fotós, Dario Calmese készítette a címlapot. Davis az interjúban többek közt a Black Lives Matter mozgalomról és arról beszél, mennyire meghatározta karrierjét a bőrszíne. A kommentelők szerint erőteljesre és gyönyörűre sikeredett a címlap.

Az Oscar-díjas Viola Davis alakítja Michelle Obamát A First Ladies című sorozat a karizmatikus elnökfeleségekről szól majd.

