Öt könyv a szexről, amit illik elolvasni

Az emberi szexualitás nem készen kapott dolog, fejleszthető, tanulható és ma már rengeteg cikk, könyv, podcast áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy többet megtudjunk a témában. Az önfejlesztés legjobb módja az olvasás, és bár a szexben a tapasztalat is sokat dob a latba, mégis, a gyakorlat mellett az elméleti tudás is rendkívül fontos. Leginkább azért, hogy a tévhitekkel szembesüljön, ezek megakadályozzák a harmonikus szexuális életet. Az olvasás a témában azért is hasznos, mivel Magyarországon nincs egységes és jó minőségű szexuális felvilágosítás, így ha valaki sem a szüleitől nem mert kérdezni, sem pedig az iskolában nem volt téma a szex, és csak a barátokon, pornófilmeken keresztül tanult valamit a szexuális életről, pláne jót fog tenni az alábbi öt ajánlott könyv.

Így szexel Magyarország

Gyimesi Andrea és Kassai Tini 2011-ben adták ki Így szexel Magyarország című könyvüket, ami a több mint százezer fő bevonásával készült kutatásuk eredményeiről szól. Ebből a könyvből megtudható például az is, hogy a szexteszt szerint a kutatásban részt vevő férfiak 58%-ának volt korai magömlése, azok a férfiak pedig, akik az aktuális partnerrel élték át a korai magömlést, 36%-ban képviseltették magukat. A teszt nemcsak a szexuális diszfunkciókról szól, hanem például a megcsalás, féltékenység témákról is, a könyvben több olyan fejezet is van, ami a tévhiteket tisztázza, mint például annak a tévhitét, hogyha valaki nem utasítja el a partnerét, akkor a partnere soha nem fogja őt megcsalni. A könyv ugyan vaskos és rengeteg információt tartalmaz, de érdemes elolvasni, sokat megtudhatunk a magyar nők és férfiak szexuális viselkedéséről.

A gyönyör művészete

Az ismert szexológus, dr. Szilágyi Vilmos a nyolcvanas években volt igen aktív, akkor írta meg A gyönyör művészete című könyvét, ami máig páratlan a témában. Könyvében a kispénisz-komplexustól kezdve a magömlés visszatartásán át a női orgazmusig mindenről átfogóan ír, szinte egy teljes szexuális felvilágosítást kapunk, amit kiegészít némi párkapcsolati vonatkozás is. A szakember a nyitott házasságot hirdette, továbbá azt nézve, hogy akkoriban, a rendszerváltás előtt igencsak más volt a felfogás a homoszexualitásról vagy a prostitúcióról, óriási mérföldkőnek tekinthető a könyv, ami ha ma jelenne meg ugyanebben a formában, akkor is hiteles és pontos lenne.

Ahogy az igazi lányok

Dr. Irene Kassorla az igazi intimitás és a szerelem nyelvét tanítja az Ahogy az igazi lányok című könyvében. Az úgynevezett öröm folyamata programjának lényege, hogy segít megérteni azt, hogyha valami ott van a tudatalatti és a tudat szürke mezőjében, akkor engedjük kimozdulni, ne fojtsuk el, hagyjuk ezeket szabadon áramlani, beszéljünk erről, éljük meg, hiszen az ezekhez kapcsolódó bűntudat csökkenhet és megbékélhetünk magunkkal. A bűntudat szexuális zavart is eredményezhet, így tanítja meg a könyv azt is, hogyan férjünk hozzá a saját szexuális érzéseinkhez. Csak egy példa a könyvből, ami máris megragadja az első néhány oldalon a tekintetet:

És a csend és a távolság nő, mert a szeretkezés kötelező volt.

A pszichológus-szerző a saját praxisából vett eseteken keresztül segít tisztázni például azt is, hogy hogyan kommunikáljunk szex közben a szexről, hogyan adjunk visszajelzést a partnernek.

A testiségről őszintén

Született olyan magyar nyelvű könyv is a szexológia témájában, ami szintén eseteket mutat be és azokon keresztül vezet végig a férfi és a női szexualitás pszichológiájába, ez pedig dr. Rusz Edit klinikai szakpszichológus, szexuálpszichológus A testiségről őszintén című könyve. Az esetekből többet is megtudhatunk a párkapcsolati dinamikáról, arról, hogyan kerüljük el a kudarcélményeket, hogyan viselkedjünk a párkapcsolatban és mikor kellene segítséget kérnünk a problémáinkkal, szexuális gondjainkkal. A családi kapcsolatokról, az anya-lánya, apa-fia kapcsolatokról is szó esik, továbbá beleláthatunk abba is, milyen kérdések köré épülnek az egyéni terápiák, milyen lépésekkel lehet tökéletesíteni a szexuális kultúrát.

Erotikus masszázs

A sok-sok elméleti könyv mellé kimondottan hasznos, ha konkrét gyakorlati lépéseket is megtanulhatunk, és erre ma már a könyvpiacon számtalan lehetőség adódik. Az Erotikus masszázs című könyvet Charla Hathaway írta, a képekkel teli könyvből bárki megtanulhatja, hogyan kell érzékien simogatni egymást, hogyan ingerelje az erogén zónákat, és többek közt azt is, hogy időt kell szánni egymásra. A masszázs szó nem fedi le a valóságot, ez nem az a masszázs, amit a gyógyfürdőben adnak az asszonyok és szó szerint átgyúrják az egész hátat félóra alatt, hanem finom, érzéki simogatások, a test ébresztgetése, finom ingerlése. Minden korosztálynak hasznos, a megtanult mozdulatok az előjátékba beépíthetőek, ezzel is javíthatunk a szexuális kultúránkon.

