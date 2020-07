Van különbség a baráti szándék és a vonzódás között

A férfiak és a nők közötti barátság örök vitatéma, talán éppen azért, mert rengeteg romantikus kapcsolat kezdődik barátsággal. Az is tény, hogy a hosszú távú párkapcsolatokban a barátság rész igen fontos az intimitás, gazdasági egység, a napi praktikus együttműködés és a szexualitás mellett. A kölcsönös bizalom is része a barátságnak a férj és feleség között, ezt is jó figyelembe venni. Nem csoda, hogyha sok-sok férfi próbálkozik úgy meghódítani a nőt, hogy baráti szándékkal közeledik, és esetleg annyira jól sikerül lepleznie a valódi érzéseit, hogy akár évekig benne ragad a barát-zónában. Ebből is lehet kiút, vannak egyértelmű jelei annak, amikor valaki többet szeretne, de nehezen meri felfedni az érzéseit. A beszélgetés erről sokat segíthet, akkor is, ha félünk az elutasítástól, hiszen új alapokra kerülhet a kapcsolat, és ha szükséges, tovább tudunk lépni egy valódi, kölcsönös szerelmen alapuló kapcsolatra.

A vonzalomnak és a barátságnak nagyon hasonló jelei vannak

A baráti kapcsolatok az őszinteségről, egymás kölcsönös tiszteletéről szólnak, jól érezzük magunkat egymás társaságában, képesek vagyunk a titkainkról beszélni, megosztjuk egymással a legmélyebb érzéseinket is. Élvezettel töltünk időt közösen, közös hobbink is akad, közös a múlt is, talán a korábbi tanulmányoknak köszönhetően. A romantikus kapcsolatokra ez mind jellemző lehet, azzal a kevésnek tűnő, de lényeges különbséggel, hogy a fizikai vonzalom miatt többször érünk egymáshoz beszélgetés közben, egy-egy karsimogatás, kézsimogatás, a hát megérintése, a vállak egymáshoz érése, az ölelések gyakrabbak, mint általában más barátokkal. A beszélgetések témájában is van eltérés: kerülhetjük a magánéletre vonatkozó kérdések megválaszolását, ha például szóba kerül, ki kibe szerelmes, akkor a vonzódó fél vacillálhat, vonakodhat az erről való beszélgetésről. Amennyiben házasság, család is van valamelyik félnél, az erről való beszélgetések is inkább szűkszavúak, jellemző lehet a beszédtéma terelése. Ha csak barátságról van szó és semmi többről, akkor a családi gondok, a házastárssal való konfliktusok is őszintén, nyíltan szóba kerülnek és más, az érzelmeket érintő témákat is megbeszélik.

A fontossági sorrend árulkodik a barátzónáról ahogy a vonzalomról is

A jó barátok időt töltenek együtt, tervezik a közös találkozókat és a fontossági sorrend elején vannak egymásnak, azonban nem a legelsők. Azok, akik vonzódnak valakihez, akibe szerelmesek, azok számára a legelső lesz a szerelmük, és ez egy igen finom különbség a kettő között. A fontossági sorrend legelején egy jó párkapcsolatban, házasságban a partnerrel való közös időtöltés áll az első helyen, és ha szükséges, akkor a baráti találkozókat a magánéletünkhöz igazítjuk. Ha valaki minden más kötelességét, hobbiját, tanulmányát lemondva rohan valakivel találkozni, és ez rendszeres, nemcsak szükség esetén történik, akkor valószínűleg több van a barátság mögött. Amikor meg szeretnénk osztani az életünket egy másik emberrel, akkor okot keresünk arra, hogy egymás közelében legyünk, hogy mindig itt legyünk egymásnak. Természetesen a játszmák, a játszadozások mindez alól kivételt jelentenek, továbbá az is, ha gyerekkoruk óta ismerik egymást és valóban igen fontos szerepet töltenek be egymás életében – bár ők sem rohannak mindig amikor a másik szól és nem hagyják cserben a családtagjaikat, munkahelyüket, munkájukat is akár. Bárki, aki észreveszi, hogy a baráti szándékkal közeledő barát okot keres arra, hogy találkozzanak, biztos lehet benne, hogy vonzódás is van a kapcsolatban.

Az ajándékok, bókok milyensége utalhat a vonzalomra

Gary Chapman párkapcsolati szakértő szerint az elismerő szavak is a szeretetnyelv részei, pláne azok számára, akiknek ez a fő szeretetnyelvük és a bókokkal, elismerésekkel érzik magukat szeretve. Az ajándék adása szintén ilyen szeretetnyelvünk, egy-egy szál virág, egy csokoládé, egy könyv is sokat elmond arról, milyen minőségű a kapcsolat, baráti vagy annál több. Például ha valaki tévénézés közben a reklámokat látva elejti megjegyzésként a barátjának, hogy ezt vagy azt mennyire szeretne, majd később meg is kapja ajándékba, akkor lehetséges, hogy a baráti szándéknál egy kicsit többre is lehet gondolni: megjegyezte, és vette a fáradságot és az anyagiakat, hogy beszerezze és örömet szerezzen a meglepetéssel. Különös figyelmet fordított erre, és ha olyan mondatok kíséretében érkeznek az ajándékok, mint „csak mert te jutottál erről eszembe”, vagy „csak azért adom, mert”, akkor szintén lehet arra gyanakodni, hogy vonzódásról lehet szó. Ha az ajándékok mellett a bókok rendszeresek, azaz akár a külsőre vonatkozó pozitív megerősítésekről, akár a munkahellyel, vagy a közösen eltöltött idővel kapcsolatos megjegyzésekről legyen szó, árulkodóak lehetnek. Máshogy bókolunk annak, akihez vonzódunk és máshogy annak, aki csak a barátunk, a vonzalom esetében több is lehet, kevésbé általános, jóval személyesebb.

A flörtölés viccek formájában zajlik

A flörtölés nem marad el azoknál az emberi kapcsolatoknál, amikor az egyik fél többre vágyik a barátságnál. Kevésbé egyértelműek, viccelődések ezek, amik után gyorsan odateszi az illető, hogy csak viccelt, nem komoly a mondat. Amikor a beszélgetések a viccelődés és az intim témák között vannak valahol, akkor okkal gondolhatjuk, hogy többről van szó puszta baráti szándéknál. A testbeszédet is érdemes figyelni, ha a viccnek álcázott flörtölés szemtől szemben, egymás szemébe nézve történik, lehet, hogy az illető elkapja a tekintetét a kimondott szavak után, kissé félénken, tartva attól, hogy lelepleződnek az igazi érzelmei. Ha ilyenkor azt érezzük, hogy többről van szó, mint barátság, bátran beszéljünk erről, egyrészt azért, mert amíg valaki többet akar, addig nem lesz teljes sem a barátság része, sem pedig az esetleges párkapcsolati indulás sem. Célszerű tisztázni, van-e esélyünk egymásnál egy randira, igazi randira, és innentől kezdve elindulhat egy újfajta kapcsolat, ami valóban lehet akár párkapcsolat, akár színtiszta barátság, de mindenképpen más, mint ami addig volt.

Párkapcsolati és szexuális tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.

