Jön a sörcsap elvén működő meleg sajtos makarónit adagoló szerkezet

A Stouffer’s nevű többnyire fagyasztott előre elkészített ételeket forgalmazó cég a Twitteren jelentette be, hogy hamarosan piacra dobnak egy olyan készüléket, amivel mac and cheese-t (sajtos makarónit) lehet adagolni. A sörcsapra nagyon hajazó készülék kapcsán több kérdés felmerül. Például mi lesz az el nem fogyasztott étellel? Mennyit lehet benne tárolni, milyen hosszú ideig lehet egy adagot csapolni anélkül, hogy megromlana.

It’s very real: We created a Mac on Tap dispenser delivering Mac & Cheese straight from the tap!

Coming soon… pic.twitter.com/wPfSt2JLKm

— Stouffer’s (@stouffers) June 26, 2020