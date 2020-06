Meg tudja számolni, összesen hány léggömb található Jennifer Lopez fenekén?

Érdekes mintájú nadrágot választott szombatra.

Jennifer Lopez az extrém ruhák mellett nagy rajongója a kényelmes, sportos daraboknak. Most is egy ilyenben szelfizett, azaz egy leggingsben, valamint egy hozzá színben passzoló sportmelltartóban. Ami azonnal beugrott nekünk a nadrág láttán, hogy csinálni kéne egy játékot, amiben mindenki megszámolhatja, hány léggömböt szúr ki Lopezen. Igen, tényleg ilyen mintájú a nadrágja. Egyébként mi ötöt fedeztünk fel, kár, hogy nem csinált egész alakos fotót is a szetthéről, akkor biztosan izgalmasabb lenne a kihívás.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jennifer Lopez (@jlo) által megosztott bejegyzés, Jún 26., 2020, időpont: 7:10 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@jlo