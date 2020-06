A fotó Adonisról majdnem hárommillió lájkot kapott.

Drake eddig csak egyszer posztolt a gyerekéről, a kétéves Adonisról az Instagram-oldalán, akkor is az egekbe szökött a kedvelések száma, hatmillió lájkot kapott a képválogatás a fiáról. Most apák napja alkalmából úgy döntött, hogy posztol egyet Adonisról. A képen a fia pizsamában üldögél az ágyon, mintha épp most kelt volna fel a legyszebb álmaiból.

Kiemelt kép: Instagram/@champagnepapi