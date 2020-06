Nagyon bunkó volt vele egy másik vásárló a McDrive-nál, jól megszívatta

Valószínűleg még az is utálja az agresszív sofőröket, aki maga is agresszív sofőr. Ráadásul ezekből van egy csomó olyan eset, mikor tényleg teljesen feleslegesen agresszívkodnak, attól semmi sem változik. Így volt ez nemrégiben egy canberrai McDonald’s-nál is.

Egy Facebook-csoportban osztotta meg egy nő, hogy reggel állt a McDrive-ban, mikor a mögötte álló kocsiból rádudált egy „fiatal hölgy”, mert túl sokáig tartott a rendelése. A bejegyzést író nő erre úgy döntött, felveszi a kesztyűt.

Azzal kezdte, hogy az első ablaknál kifizette a másik nő rendelését is.

– írta a nő, csakhogy egyáltalán nem volt kedves, ugyanis azzal folytatta:

