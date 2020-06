„Nem megfelelő” öltözete miatt szólták meg a Lidlben vásárló politikusnőt

Egy ír szenátor, Lynn Ruane a tallaght-i Lidlben vásárolt volna, de odament hozzá a biztonsági őr, hogy az öltözete „nem megfelelő”, és legközelebb öltsön magára egy rendesebb felsőt – írta az Irish Mirror.

A politikus a boltból kiérve készített magáról egy képet, amelyen részben látszik, de írja is, hogy egy egyrészes fürdőruhát viselt felül topként, alul pedig egy nagy maláji szoknya volt rajta.

.@lidl_ireland wants me to wear a different top to shop there apparently.

As if me wearing a swim suit for a top in the summer is any different to any other little tank top I'd wear.

Get a grip.

Men walking around in vests showing just as much skin. 🙄 pic.twitter.com/Vi5cH6cXkJ

— Lynn Ruane (@SenLynnRuane) June 1, 2020