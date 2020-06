Terjed a neten, hogy gyerekekből álló milíciát alkalmaznak Atlantában, de a rendőrség tagadja ezt

A videót készítők szerint 13 éves körül lehetnek.

A Twitteren és az Instagramon egyre többen osztottak meg olyan felvételeket, amelyeken úgy tűnik legalábbis, hogy gyerekekből álló milíciákat vet be a Nemzeti Gárda Minnesotában és Georgiában is a George Floyd megölése miatt elindult zavargásokban.

Egy videóban például a felvételt készítő férfi azt mondja,

ez kifejezetten furcsa. Mintha csak 12, 13, talán 14 évesek lennének. Ötletem sincs, mi folyik itt.

Ezt a videót a Fox Wound nevű zenekar osztotta újra a Twitteren, egy barátjuktól kapták, és már több mint 12 millióan látták. A videó Atlantában készült, a rendőrség az Insidernek azt nyilatkozta, hogy a felvételen látható Nemzeti Gárda-tagok felnőtt korúak.

A Fox Wound posztját több mint 72 ezren osztották meg újra és 8 ezren kommentelték, ezek között vannak, akik nagyon fel vannak háborodva, mások szkeptikusok, hogy valóban gyerekkatonák láthatóak rajta.

Atlanta has deployed a child militia at Lenox Mall fitted with riot shields and batons. What the actual fuck is going on? pic.twitter.com/zTtmw5mDTN — Fox Wound (@foxwoundband) May 30, 2020

Az Insidernek sikerült megszólítani a videó állítólagos készítőjét is. Ő azt mondja, hogy próbált szóba elegyedni a katonákkal, de ők nem reagáltak semmit. Arról pedig továbbra is meg van bizonyosodva, hogy a videó legalacsonyabb szereplője még csak gyerek volt,

még csecsemőnek tűnt.

Egy másik videó is terjed, egy nagyon alacsony katonáról, amiről a készítője azt mondta, Minnesotában készült, tehát nem ugyanarról a katonáról van szó. Azt is mondta a lapnak, hogy több gyerekkatonát is látott a felnőttek között.

I can't believe they deployed a child militia in Atlanta Georgia to control the crowd 🤦‍♂️.pic.twitter.com/6CQNVzlcEd — 🕊️ موسى (@MrSIowJam) May 30, 2020

A Minnesotai Nemzeti Gárda is cáfolta, hogy lenne 18 éven aluli tagja (és 63 éven felüli).