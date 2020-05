Maximális biztonságban varázsolhatja szebbé otthonát a MaxCityben (x)

A kijárási korlátozások enyhítésével a törökbálinti MaxCity további lépésekkel, fokozott higiéniai és biztonsági intézkedésekkel készül látogatóiról minden tekintetben gondoskodni.



Magyarország elsőszámú, prémium palettát felvonultató lakberendezési áruháza három szinten, összesen 30.000 négyzetméteren kínálja az ország legnagyobb bútor és lakberendezési kiegészítő választékát. Többszáz üzlet és népszerű nemzetközi márka termékkínálata érhető el itt a design szerelmeseinek, köztük a hazai különlegességek mellett a legmagasabb minőséget képviselő luxusmárkák is. Legyen szó nappali enteriőrről, hálószobáról, high-end fürdőszoba- vagy kerti bútorról, szőnyegekről, textilekről, burkolatokról vagy akár a legapróbb, izgalmas kiegészítőkről, a MaxCityben minden megtalálható a klasszikustól a minimalista stílusig.

Igaz, hogy a nyarat a jelenlegi helyzet következtében sokan áttervezni kényszerülnek, ennek pozitív hatásai is mutatkoznak, hiszen egyre többen fedezik fel az otthonunkban vagy akár csak egy kreatívan átalakított teraszban rejlő lehetőségeket és fókuszálnak lakásuk, házuk, kertjük szépítésére. Erre reagálva a MaxCity üzletei még a szokásosnál is nagyobb készletekkel, berendezett terekkel, ötletekkel várják vásárlóikat, segítve az inspirálódást, az új enteriőrök megszületését.

Igazodva a megváltozott körülményekhez, a MaxCity a legnagyobb körültekintéssel jár el, hogy látogatóit a vírushelyzetben is megóvja. Egészségük biztonságáról a rendszeres, fokozott hatékonyságú antibakteriális szereket alkalmazó takarítási eljárás mellett a bejáratoknál és további 8 ponton elhelyezett, a legkorszerűbb – bőrbarát és bio – kézfertőtlenítő folyadékkal folyamatosan feltöltött egézségügyi állványokkal gondoskodik az áruház menedzsmentje. Továbbá annak sem kell lemondania a vásárlás vagy csupán az inspirálódás öröméről, aki nem hozta magával szájmaszkját, a MaxCity térítésmentesen biztosítja ezt látogatóinak. Az előírt 1,5 méteres szociális távolságtartás betartása itt is fontos, melyre a komplexum alkalmazottai ügyelnek is, s melyre az áruház nagy alapterülete és a számos, egymástól szeparáltan elhelyezkedő üzlet kedvező feltétel. Az ingyenes parkoló pedig úgy lett kialakítva, hogy a megnövekedett vásárlói időszakban is mindenki találjon helyet, könnyedén megtartva egymástól a szükséges távolságot.

Az MaxCity az “aranyháromszög”-nek is nevezett M0-M1-M7 találkozásánál helyezkedik el, így Budapest belvárosából 20 perc alatt, de az ország bármely pontjáról is könnyedén elérhető.