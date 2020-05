Sára yorki hercegné csatlakozott egy álláskereső portálhoz

Nem túl biztató.

Sára hercegnének nem volt elég az Instagram és a Twitter profil, mostmár jelen van a LinkedIn nevű közösségi oldalon is, ami az álláskeresők mekkája. Már csak a profilképe alapján is adnánk neki valamilyen munkát, annyira profinak tűnik a fekete ruhában és a pink körmeivel. A profilján olyan munkatapasztalokat jegyzett fel, mint szóvívő, író, producer és humanitárius. A hercegné egyébként amellett, hogy 1993-ban alapított egy jótékonysági szervezetet, gyerekkönyveket is ír. A döntésével kapcsolatban, hogy regisztrál az álláskereső portálra, még kérdőjel van a fejünkben, de reméljük, nem kell aggódnunk emiatt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sarah Ferguson (@sarahferguson15) által megosztott bejegyzés, Máj 5., 2020, időpont: 12:18 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/sarahferguson15